B.Bình Dương bị loại ngay vòng đầu Cúp Quốc gia 2012

Kết quả vòng sơ loại Cúp quốc gia 2012 XM Fico Tây Ninh - XM The Vissai Ninh Bình: 0-0 (4-5, luân lưu) Đồng Nai - Khatoco Khánh Hòa: 1-1 (2-4, luân lưu) XSKT Cần Thơ - Than Quảng Ninh: 1-1 (4-2, luân lưu) An Giang - SQC Bình Định: 0-2 TP.HCM - Vicem Hải Phòng: 1-3 Becamex Bình Dương - Lâm Đồng: 2-2 (3-5, luân lưu) ĐTLA - SHB Đà Nẵng: 1-3 Kienlongbank Kiên Giang - Quảng Nam: 4-0