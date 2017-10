B.Bình Dương và Hà Nội T&T áp đảo danh sách đề cử Quả bóng vàng 2015

Danh sách đề cử đầy đủ các hạng mục giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015: * Quả bóng vàng nam: Anh Đức, Thiện Esele, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Thanh Hào, Thành Lương, Duy Mạnh, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Hoàng Thịnh (SLNA), Đinh Tiến Thành, Lê Văn Thắng (XSKT.Cần Thơ), Võ Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (QNK.Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (T.Quảng Ninh), Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) * Quả bóng vàng nữ: Bùi Thúy An, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Hải Hòa (Thái Nguyên) * Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Phí Minh Long, Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang) * Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Biện Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Hương, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam), Chương Thị Kiều, Lê Thị Hồng Tươi (TP.HCM), Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Bích Thùy (Trẻ TP.HCM) * Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Abass Dieng, Moses (B.Bình Dương), Danny Van Bakel (FLC Thanh Hóa), Diabate (ĐTLA), Gonzalo (Hà Nội T&T), Nsi (Đồng Nai), Patiyo (QNK.Quảng Nam), Stevens (Hải Phòng), Samson Kpenosen (Đồng Tháp), Uche (S.Khánh Hòa) * Cầu thủ futsal xuất sắc: Phan Khắc Chí, Mai Thành Đạt (S.Khánh Hòa), Trần Quang Duy, Nguyễn Văn Huy, Dương Anh Tùng (TSB), Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam), Trần Thái Huy (BV An Phước Bình Thuận), Phùng Trọng Luân, Nguyễn Bảo Quân, Ngô Đình Thuận, Trần Long Vũ, Trần Văn Vũ (TSN)