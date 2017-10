Becamex Bình Dương giữ vững ngôi đầu

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức tiếp tục nổ súng ở phút thứ 19 giúp BD có được chiến thắng nhẹ nhàng trước NĐ với tỷ số 2-0. Bàn thắng mở tỷ số của BD được ghi ở phút thứ 15 do công của Egbo Osita. Trận thua này khiến đội bóng thành Nam cầm chắc một suất xuống hạng khi trong 15 trận đấu vừa qua, họ chỉ mới có được 8 điểm với 11 trận thua.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh vững vàng trên ngôi đầu bảng với 31 điểm sau 15 lượt trận, hơn đội thứ đứng nhì là Hà Nội T&T 3 điểm. Chiều nay T&T đã có chiến thắng 3-1 trên sân của Khánh Hòa (KH) để duy trì cuộc đua cho chức vô địch, đồng thời đẩy ĐKVĐ ĐN xuống hạng 3.

Mặc dù ghi bàn trước do công của Agostinho ở phút thứ 24, nhưng KH đã không giữ được lợi thế khi để T&T gỡ hòa ở phút 33 do công của Hữu Chương. Sau đó KH nhanh chóng bị vỡ trận do chơi thiếu người khi hậu vệ Hoàng Đức bị thẻ đỏ ở phút 38. Marronkle và Cao Sỹ Cường lần lượt ghi bàn ở phút 55 và 87 để khép lại chiến thắng quan trọng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Được thi đấu trên sân nhà Chi Lăng dưới sự cổ vũ của 22.000 khán giả nhà, nhưng ĐN cũng chỉ tìm được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với ĐT. Hai bàn thắng trong trận được ghi ở những phút bù giờ của hiệp 1 do công của Felix Ajala (ĐT) và của Merlo Gaston (ĐN). Như vậy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã không thể trả được món nợ thua 0-2 trước ĐT ở trận lượt đi. Hiện với trận hòa này, ĐN được 28 điểm, bằng điểm với T&T nhưng có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn.



Tiền đạo Agostinho ghi bàn tuyệt đẹp mở tỷ số cho KH - Ảnh: Nhựt Quang

Kết quả các trận đấu còn lại:

* Sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai: 1-1

Ghi bàn: Hòa Phát HN: Đinh Thành Trung 41’; HAGL: Trần Minh Thiện 89’

* Sân Ninh Bình, Xi măng The Vissai Ninh Bình - Navibank Sài Gòn: 3-0

Ghi bàn: XM The Vissai NB: Ngũ Chí Thắng 7’, Gustavo D.S.Dourado 12’ & 86’

* Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An - Đồng Tâm Long An: 0-1

Ghi bàn: ĐTLA: Phan Văn Tài Em 74’

Thẻ đỏ: SLNA: Nguyễn Huy Hoàng 47’; ĐTLA: Antonio Carlos 64’

* Sân Thanh Hóa, Lam Sơn Thanh Hóa - Xi măng Hải Phòng: 4-1

Ghi bàn: LS.Thanh Hóa: Trịnh Quang Vinh 16’, Lê Văn Thắng 41’, Mauro Pereira Santos 47’, Mai Xuân Hợp 90’+3; XM Hải Phòng: Nguyễn Văn Nam 77’

BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 15 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010 XH Đội ST T H B Điểm BT BTSK BB HS TV TĐ 1 Becamex Bình Dương 15 10 1 4 31 34 15 14 20 24 3 2 Hà Nội T&T 15 9 1 5 28 22 8 14 8 29 1 3 SHB Đà Nẵng 15 9 1 5 28 24 6 23 1 34 0 4 TĐCS Đồng Tháp 15 7 4 4 25 26 10 18 8 34 0 5 XM The Vissai NB 15 7 3 5 24 25 9 21 4 28 1 6 XM Hải Phòng 15 7 2 6 23 22 13 21 1 38 2 7 Sông Lam Nghệ An 15 4 8 3 20 17 5 12 5 37 2 8 Khatoco Khánh Hòa 15 6 2 7 20 18 4 30 -12 34 3 9 Lam Sơn Thanh Hóa 15 5 4 6 19 21 8 26 -5 30 3 10 Hoàng Anh Gia Lai 15 5 3 7 18 17 6 16 1 33 2 11 Đồng Tâm Long An 14 5 3 6 18 14 4 15 -1 35 3 12 Hòa Phát Hà Nội 14 5 3 6 18 19 9 21 -2 33 1 13 Navibank Sài Gòn 15 2 5 8 11 13 7 24 -11 37 3 14 Megastar Nam Định 15 2 2 11 8 12 4 29 -17 36 5

Tiến Dũng