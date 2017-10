Becamex Bình Dương trở lại ngôi đầu

Với sự góp mặt của cựu danh thủ Hoàng Anh Gia Lai Lee Nguyễn, tuyến giữa BD thi đấu cực kỳ hiệu quả và đội bóng này liên tục ghi 5 bàn do công của Anh Đức (hai bàn ở các phút 42 và 49) và của Huỳnh Kesley (45’+3, 57’, 72’). Hai bàn gỡ của TH do công của Lê Văn Thắng và Tostao ghi ở hai phút cuối trận.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã trở lại ngôi đầu bảng do trước đó SHB Đà Nẵng (ĐN) gục ngã trên sân Lạch Tray của Xi măng Hải Phòng (HP) với tỷ số 1-3. Gần 30.000 khán giả đã đến chứng kiến đội bóng đất cảng trả được món nợ thua ĐN ở lượt đi và họ đã không thất vọng với màn trình diễn của đội nhà.

Trong hiệp đầu tiên, các học trò HLV Vương Tiến Dũng đã vượt lên dẫn hai bàn do công của Leandro ở phút thứ 35 và của Đồng Đức Thắng ở phút 39.

Hiệp 2 trở nên đầy khó khăn cho đội ĐKVĐ ĐN khi Đinh Hoàng Max ghi bàn thắng thứ ba cho HP ở phút thứ 54. Mọi cố gắng của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ giúp họ có được bàn gỡ ở phút 57 của Merlo Gaston. Trận thua này, cùng với việc Hà Nội T&T thất thủ trong trận derby trước Hòa Phát Hà Nội (HP HN) với tỷ số 1-2 đã giúp BD lấy lại ngôi đầu với 28 điểm, ĐN xếp thứ hai với 27 điểm, tiếp đó là Hà Nội T&T 25 điểm.

Ở các trận đấu còn lại, hai "đại gia" HAGL và ĐTLA cùng có được chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước lần lượt là Khatoco Khánh Hòa (KH) với tỷ số 1-0 và trước The Vissai Ninh Bình (NB) với tỷ số 3-1. Bàn thắng duy nhất giúp HAGL có được 3 điểm là do công của Dziba B.Mawusi ở phút 69. Trong khi đó, cú đúp của Antonio Carlos ở phút thứ 54 và 81 đã giúp ĐTLA giành chiến thắng trước NB sau khi hai đội cân bằng tỷ số 1-1 ở hiệp 1 do công của Mrwanda Danny David (ĐTLA) ở phút thứ 7 và của Gustavo Dourado (NB) phút 40.

Cũng có được 3 điểm trên sân nhà là chiến thắng của Cao su Đồng Tháp (ĐT) trước đội cuối bảng Megastar Nam Định (NĐ). Hai pha ghi bàn của Được Em ở phút 36 và của Olushola O.Aganun ở phút 41 đã giúp đội chủ sân Cao Lãnh bám sát tốp ba với chỉ một điểm ít hơn. Trong khi đó, mặc dù có khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng trận đấu giữa Navibank Sài Gòn (NSG) và Sông Lam Nghệ An vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Trận hòa này khiến tình thế của thầy trò HLV Mai Đức Chung "nghìn cân treo sợi tóc" khi ba đội xếp trên họ là HPHN, HAGL, ĐTLA đều đã có được các chiến thắng quan trọng. Hiện NSG có 11 điểm sau 14 trận, xếp áp chót; trên họ là ĐTLA (15 điểm), TH (16 điểm), HAGL (17 điểm) và HPHN (17 điểm).

Tiến Dũng