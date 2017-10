Bị Khánh Hòa gỡ hòa phút cuối, Hà Nội FC lỡ cơ hội lên đỉnh

16 giờ

Sanna Khánh Hòa BVN đang tạo ra hết những bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tuần trước, họ mất người từ sớm, nhưng vẫn trở thành đội đầu tiên đánh bại SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân. Trước đó, thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng vượt qua những đội bóng có phong độ cao như Hải Phòng hay Hoàng Anh Gia Lai, dù là sân nhà hay sân khách. Nếu tính trong 5 trận gần nhất, đội bóng thành phố biển Nha Trang chính là CLB đang đạt phong độ tốt nhất V-League với 13 điểm giành được. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sanna Khánh Hòa BVN tạo nên những bất ngờ thú vị. Mùa trước, đội bóng này dù đã an phận trong nhóm giữa BXH, nhưng vẫn thi đấu sòng phẳng và đánh bại ba ứng viên là Hải Phòng, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng trong giai đoạn cuối. Lối chơi khó chịu cùng tinh thần thi đấu hừng hực giúp Quốc Chí và các đồng đội được đối thủ ngán ngẩm đặt cho cái tên "đội bóng ngổ ngáo" của V-League. Ở thời điểm hiện tại, Sanna Khánh Hòa đang có 19 điểm và hiện diện trên nhóm đầu cùng CLB Hà Nội, Than Quảng Ninh và CLB Sài Gòn. Tuy nhiên với HLV Võ Đình Tân, đội bóng của ông không tự đặt ra áp lực cho riêng mình. Thay vào đó, vẫn sẽ là một Sanna Khánh Hòa nỗ lực trong từng trận đấu và chơi theo cách "ngổ ngáo" vốn có. Phong độ cao cùng tinh thần thoải mái đang giúp đội chủ nhà hết sức tự tin trong cuộc đối đầu với CLB Hà Nội. Ở chiều ngược lại, nhà ĐKVĐ cũng đang rất hưng phấn khi có được chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Giữa tuần qua, Văn Quyết và các đồng đội đã xuất sắc ngược dòng thắng Tampines Rovers tại AFC Cup, qua vươn lên ngôi đầu bảng. Còn ở đấu trường trong nước, 2 chiến thắng quan trọng trước FLC Thanh Hóa và Long An đã đưa thầy trò Chu Đình Nghiêm trở lại ngôi đầu, trước khi bị FLC Thanh Hóa lấy mất sau chiến thắng gây tranh cãi trên sân Hoàng Anh Gia Lai. Ở V-League hiện tại, nếu có đội bóng nào đủ "trình" để kiểm chứng ngựa ô Sanna Khánh Hòa BVB, thì đó chỉ có thể là CLB Hà Nội. Còn với Sanna Khánh Hòa, đội bóng thủ đô cũng chính là thuốc thử xứng đáng nhất với phong độ cao mà họ đang thể hiện thời gian qua. Về lịch sử đối đầu, hẳn là CLB Hà Nội sẽ có chút e ngại khi trong hai lần làm khách tại Nha Trang trong khuôn khổ V-League, kết quả mà họ nhận được đều là những thất bại 0-1. Nhưng về lực lượng, đội bóng thủ đô sẽ có lực lượng mạnh nhất, trong khi Sanna Khánh Hòa vắng tiền vệ trụ cột Lê Duy Thanh vì án treo giò. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cuộc đối đầu cân tài cân sức, hấp dẫn đến những phút cuối cùng.