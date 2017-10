Bi kịch HAGL

Kết quả các trận khác: Hòa Phát Hà Nội thua Đồng Tâm Long An (ĐTLA) 0-1 do Danny ghi đã tạm thoát vị trí chót bảng để sống lại hy vọng bám đuổi suất trụ hạng. HLV ĐTLA Mc Menemy phát biểu: “Chúng tôi đã có được trọn vẹn 3 điểm một cách xứng đáng chứ không phải nhờ đến yếu tố may mắn. Với chiến thắng này, tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đón ĐTLA. Dù chúng tôi vẫn phải tiếp tục vật lộn với cuộc chiến trụ hạng nhưng chẳng có gì đáng phải bi quan”. SHB Đà Nẵng (ĐN) hòa Becamex Bình Dương (BD) 1-1. Tiền đạo Joseph ghi bàn từ pha phối hợp với Philani ở hiệp 1 cho BD và Ngọc Thanh gỡ hòa đầu hiệp 2 cho ĐN. Cao su Đồng Tháp thắng Vissai Ninh Bình 2-0 trong một trận có đến 2 thẻ đỏ cho Samson của chủ nhà phút 25 và Hoàng Vissai của đội khách ở phút 88. Hai bàn thắng do Felix và Công Thuận ghi. Thanh Hóa thắng Khatoco Khánh Hòa 1-0 do Đình Tùng ghi từ phút thứ 4. Còn SLNA thắng Hà Nội ACB 2-0 do Fagan ghi cú đúp.

Xếp hạng sau 11 lượt: 1/ SLNA: 26 điểm, 2/ Đồng Tháp: 21 điểm, 3/ Đà Nẵng: 21 điểm, 4/ Hà Nội T&T: 20 điểm, 5/ Khatoco Khánh Hòa: 17 điểm, 6/ HAGL: 15 điểm, 7/ Thanh Hóa: 15 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 14 điểm, 9/ Navibank Sài Gòn: 13 điểm, 10/ Vissai Ninh Bình: 12 điểm, 11/ Hải Phòng: 12 điểm, 12/ Hòa Phát: 11 điểm, 13/ ĐTLA: 9 điểm, 14/ Hà Nội ACB: 7 điểm.

L.P - Q.H - T.Đạt - L.Trí - N.Đức