Bị ném chai nước vào người, HLV Lê Thụy Hải bỏ họp báo

(TNO) Quá phấn khích với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của đội nhà, cổ động viên Thanh Hóa đã tạo ra một cơn mưa chai nước hướng về phía khu kỹ thuật của B.Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải đã hứng trọn một chai nước vào người...

Trận đấu giữa Thanh Hóa và B.Bình Dương chiều 17.4 đã diễn ra gay cấn và quyết liệt. Thanh Hóa chủ động tạo thế trận áp đảo ngay từ đầu nhưng không thể làm gì trước hàng phòng ngự kiên cố của B.Bình Dương.



Đội khách thậm chí còn có bàn thắng mở tỷ số khi hậu vệ Đức Tuấn của Thanh Hóa đánh đầu phản lưới nhà. Thanh Hóa sau đó được hưởng penalty nhưng không thể tận dụng thành công.



Tưởng như Bình Dương đã có thể ra về với ba điểm thì đúng phút bù giờ thứ hai, Patrick đã gỡ hòa cho Thanh Hóa. Sân Thanh Hóa như muốn nổ tung với bàn thắng muộn này và tiếp theo đó là cơn mưa chai nước đã hướng về phía khu kỹ thuật của B.Bình Dương.

HLV Lê Thụy Hải đã hứng trọn một chai nước vào người. Sự việc xảy ra khiến chiến lược gia của Bình Dương tỏ ra rất sức tức giận và ông đã đến kiến nghị với nhân viên an ninh. Lực lượng bảo vệ sân đã nhanh chóng truy tìm thủ phạm trên khán đài nhưng không thể tìm được.Cũng ở trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải đã rất nhiều lần phản ứng mạnh với những quyết định của trọng tài. Sau trận ông đã phàn nàn rất nhiều về công tác an ninh và đảm bảo trận tự của sân Thanh Hóa. Do tức giận nên nhà cầm quân này đã bỏ buổi họp báo sau trận đấu.