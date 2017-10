Bị thủng lưới phút cuối, Than Quảng Ninh mất ngôi đầu

VÀOOOOOO. 2-1 cho Than Quảng Ninh. Bùi Văn Hiếu đệm bóng cận thành sau một pha tạt ngang của đồng đội.

VÀOOOOOO. 1-1 cho Than Quảng Ninh. Vũ Minh Tuấn sút thành công quả phạt 11m.

PENALTY!! Than Quảng Ninh được hưởng quả 11m, do Đào Văn Phong phạm lỗi với Nghiêm Xuân Tú. Văn Phong cũng phải nhận thẻ đỏ cho pha phạm lỗi này.

Xem cách Than Quảng Ninh thi đấu có thể thấy được quyết tâm của đội bóng đất mỏ. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng rất nỗ lực để có ít nhất 1 điểm tại xứ Thanh.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Huy Cường, Minh Tùng, Thanh Hiền, Kizito, Hải Huy, Hồng Quân, Minh Tuấn, Xuân Tú, Dyachenko

15 giờ