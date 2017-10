Bình Định đăng cai vòng chung kết U.19 năm 2017

Có 19 đội tham gia thi đấu, trong đó Bình Định đã chính thức xác nhận đăng cai vòng chung kết U.19 QG năm 2017 nên sẽ được miễn vòng loại. Còn lại 18 đội chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 4 - 19.1.2017 (lượt đi) và 23.2 - 10.3.2017 (lượt về) để chọn 6 đội nhất nhì 3 bảng và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết.

Vòng chung kết giải U.19 QG với 8 đội (gồm 7 đội qua vòng loại và chủ nhà Bình Định) do Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức và sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên dự kiến diễn ra tại sân Quy Nhơn cùng sân phụ của tỉnh Bình Định từ ngày 22.3 - 1.4.2017. Đây cũng là cơ sở để HLV Hoàng Anh Tuấn tuyển thêm cầu thủ U.19 bổ sung vào đội tuyển U.20 VN chuẩn bị dự World Cup U.20 tại Hàn Quốc.

18 đội thi đấu vòng loại chia vào 3 bảng như sau: Bảng A do Viettel làm bảng trưởng gồm Viettel, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nam Định. Bảng B do Khánh Hòa làm bảng trưởng gồm Sanna Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế, QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Thuận. Bảng C do PVF làm bảng trưởng có PVF, Long An, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ và Đồng Nai.

Gia Khiêm