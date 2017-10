Bình Định giành quyền vào VCK

Đội bóng U.21 đất võ đã trở thành đội bóng thứ 4 (sau Sông Lam Nghệ An, Đồng Tâm Long An, Đồng Nai) giành quyền có mặt ở Gia Lai sau khi giành ngôi đầu bảng C vừa kết thúc chiều qua trên sân Quy Nhơn.

Tuy nhiên chiến thắng 2-1 của Bình Định (BĐ) trước Quân khu (QK) 5 rất chật vật. Sau khi Bùi Hoàng Mỹ (7) mở tỷ số, BĐ đã bất ngờ để mất thế trận về tay đội khách, để cho Nguyễn Văn Cường gỡ hòa 1-1 cho QK5. Phải rất khó nhọc, BĐ mới vượt lên với bàn thắng quyết định ở phút 70 do công của Huỳnh Văn Thanh (14). Như vậy với 10 điểm, BĐ đã vượt trên Lâm Đồng, đội cũng đã có trận thắng Quảng Nam 2-0 (Lương Minh Lộc và Nguyễn Thắng Bảo ghi) nhưng chỉ đạt 9 điểm.

Tại bảng A, chủ nhà Nam Định tiến một bước dài đến vòng chung kết sau khi thắng đậm Than Quảng Ninh đến 3-0 trong một trận khá hay. Các bàn thắng do tiền vệ Hoàng Nhật Nam, chân sút tuyển U.19 Nguyễn Hữu Khôi và trung vệ Phạm Văn Quý ghi. Trận còn lại, Hà Nội ACB thắng V&V 5-4. Các bàn thắng của đội bóng thủ đô do Lê Quang Duy ghi 3 bàn, Nguyễn Anh Tuấn và bàn đá phản của Nguyễn Bá Kiên (V&V). 4 bàn thắng của đội V&V do Võ Văn Long, Anh Toàn, Bá Thêm và Danh Đạt ghi. Như vậy Nam Định đang dẫn đầu với 9 điểm và Hà Nội ACB 7 điểm xếp thứ nhì sẽ gặp nhau trong trận chung kết bảng vào ngày 20.9 để quyết định đội đại diện bảng A dự VCK. Nam Định chỉ cần hòa, trong khi Hà Nội ACB buộc phải thắng.

Hôm nay, vòng loại bảng F sẽ diễn ra lượt đấu cuối cùng giữa Kiên Giang gặp An Giang và Đồng Tháp gặp Vĩnh Long. Nếu thắng Kiên Giang, đội An Giang sẽ giành quyền dự VCK, nếu hòa chiếc vé này sẽ thuộc về Cần Thơ.

P.Quang - M.Đoan