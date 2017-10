Bình Định ngã ngựa

Chiếc vé lên hạng của SQC Bình Định (BĐ) đang nhắm đến có nguy cơ bị mất khi đội bóng đất võ tiếp tục chơi với phong độ thiếu ổn định khi chiều qua lại thua chủ nhà Nam Định 0-1 (bàn thắng do Hữu Khôi ghi). Hiện BĐ đã bị Than Quảng Ninh vươn lên đồng điểm khi đội này thắng Huda Huế 2-0 (Bùi Văn Hiếu và Thanh Hà của Huế đá phản).

Trong khi đó, tiếc cho Kiênlongbank Kiên Giang (KG) đã không thể vươn lên thứ nhì do để vuột trận thắng trước Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) khi dẫn trước hai bàn ở hiệp đầu (công của Vũ Dương và Ibeji). Thế nhưng chỉ trong 2 phút 67 và 68, KG đã để cho Ibrahim rồi Nsi ghi liền 2 bàn giúp SGXT san bằng tỷ số 2-2, đồng thời duy trì thành tích bất bại lên 20 trận. Tuy nhiên, một ứng viên nữa sẽ cạnh tranh suất thứ nhì lên hạng đã xuất hiện là An Giang khi quật ngã Thái Sơn Quảng Nam 4-2 do Văn Cường ghi 2 bàn, Suleiman và Zeleteur ghi.

Ở nhóm dưới, chủ nhà TDC Bình Dương (BD) đã thắng TP.HCM 2-1 (do Nkemi và De Jesus ghi). Đồng Nai cũng vượt qua Tây Ninh 2-0 do Hữu Phát và Onome ghi. Hà Nội thắng Cần Thơ 2-1 do Đức Anh và Văn Mạnh ghi. Xếp hạng sau 20 lượt: 1/ SGXT: 46 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 32 điểm, 3/ Bình Định: 32 điểm, 4/ Kiên Giang: 31 điểm, 5/ An Giang: 31 điểm, 6/ Đồng Nai: 28 điểm, 7/ Hà Nội: 28 điểm, 8/ Cần Thơ: 27 điểm, 9/ TDC Bình Dương: 27 điểm, 10/ TP.HCM: 22 điểm, 11/ Nam Định: 20 điểm, 12/ Tây Ninh: 20 điểm, 13/ Quảng Nam: 12 điểm, 14/Huế: 12 điểm.

Q.Huy - M.Ngọc - T.Tuấn - P.Hùng - D.Thu - L.Trí