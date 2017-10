Bình Định thay HLV trưởng

Dù một số cầu thủ đã nhận lỗi thi đấu dưới mức bình thường cũng như chủ quan vì đánh giá đội bóng sông Tiền đang ngụp lặn ở cuối bảng, cũng như chỉ hành quân ra Quy Nhơn có 13 cầu thủ và không có cả HLV trưởng, do ông Đỗ Văn Minh rút lui nên chơi thiếu quyết tâm. Nhưng HLV trưởng Dương Ngọc Hùng đã nhận lỗi chính về phía mình, do quản quân không chặt và cũng không làm công tác tư tưởng kịp thời trước và trong trận đấu nên để xảy ra sự khinh suất. Ngoài ra, ông Hùng cũng nhận lỗi trận thua TDC Bình Dương ở vòng trước cũng do đánh giá không hết về đối thủ, nên với 2 trận thua liên tiếp khiến cho SQC Bình Định giậm chân tại chỗ”.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, sau đó ông Hùng gửi đơn xin từ chức HLV trưởng vì không hoàn thành nhiệm vụ và cho biết sẽ lùi về phía sau nếu được để tiếp tục hỗ trợ đội vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Ông Hùng đề xuất HLV Phan Tôn Quyền, từng là HLV trưởng đội U.21 Bình Định trước đây và là trợ lý HLV đội SQC Bình Định lên làm HLV trưởng. Lãnh đạo đội đã chấp nhận sự thay thế này để gầy dựng lại bầu không khí tốt hơn. Mục tiêu của đội là phải thắng CLB TP.HCM ở trận cuối để vươn lên tốp 3 và tạo đột phá ở lượt về.

T.K - Q.H - N.Trinh