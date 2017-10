Bình Định trở lại ngôi nhì

Với chiến thắng 1-0 ngay trên sân Cần Thơ, đội bóng đất võ SQC Bình Định (BĐ) không chỉ giành lại ngôi nhì bảng từ tay của Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) mà còn tạo được khoảng cách 3 điểm do đội bóng của HLV Lại Hồng Vân thúc thủ trên sân Bình Dương.

Bàn thắng duy nhất của BĐ do Cruz ghi từ rất sớm, nhưng cũng may cho thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện khi trọng tài Ngọc Châu bỏ qua khá nhiều lỗi cho đội khách nên Cần Thơ dù nỗ lực đến mấy cũng không thể gỡ hòa. Trong khi đó trên sân Gò Đậu, đội khách KG đã nhập cuộc rất tốt khi kiểm soát bóng nhiều hơn chủ nhà TDC Bình Dương (BD) trong suốt 45 phút hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước do Oseni ghi. Nhưng sang hiệp 2, thế trận lại đảo chiều. Lần lượt Nkemi (phút 67) rồi Viết Đàn (phút 73) đã lập công để ấn định chiến thắng 2-1 cho BD.



HLV Huỳnh Ngọc San của Cần Thơ đã phản ứng quyết liệt cách điều hành của trọng tài - Ảnh: Dương Thu

Một bất ngờ khác xảy ra trên sân Long Xuyên khi chủ nhà An Giang đã thua Than Quảng Ninh (TQN) 1-3. Dù dẫn trước do Ngoumou ghi ở cuối hiệp 1, nhưng AG đã sụp đổ trong hiệp 2 với 3 bàn của Eduardo (2) và Lê Đình Tài. Các kết quả còn lại: Huế hòa Nam Định 2-2, Quảng Nam bị Đồng Nai cầm chân 0-0 và CLB TP.HCM hòa Fico Tây Ninh 1-1 (Jackson ghi bàn dẫn trước cho CLB TP.HCM và cuối trận Muranda gỡ hòa cho đội khách).

Xếp hạng sau 12 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 30 điểm, 2/ SQC Bình Định: 23 điểm, 3/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 20 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 20 điểm, 5/ An Giang: 19 điểm, 6/ TDC Bình Dương: 17 điểm, 7/ Hà Nội: 16 điểm, 8/ Cần Thơ: 14 điểm, 9/ Đồng Nai: 14 điểm, 10/ Tây Ninh: 14 điểm, 11/ CLB TP.HCM: 12 điểm, 12/ Quảng Nam: 12 điểm, 13/ Nam Định: 10 điểm, 14/ Huế: 6 điểm.

Q.H - D.Thu - D.Doanh - P.Hùng - L.Trí