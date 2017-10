Bình Dương chấm dứt mạch thua

Sau 6 trận đại bại trên mọi mặt trận, Becamex Bình Dương đã thay tướng và lập tức đổi vận khi giành được điểm đầu tiên trên sân Ninh Bình vào chiều qua.

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải, người vốn không bao giờ che giấu tâm trạng của mình trong mọi hoàn cảnh, đã nhảy cẫng lên vì quá vui sướng sau bàn thắng rất sớm của Bình Dương. Mới ở phút thứ 2, từ quả chuyền rất khéo của Vũ Phong và hàng thủ của Ninh Bình chưa kịp bài binh bố trận, tiền đạo Anh Đức đã tung cú sút căng, mở tỷ số. Sau những trận thua muối mặt vừa qua, từ tâm thế của ứng viên vô địch, Bình Dương đang dần “mon men” vào danh sách xuống hạng và việc mời một người giỏi xoay chuyển tình thế như ông Hải, có thể xem như là một cứu cánh. Nhưng thiếu chút nữa, Bình Dương đã ra về tay trắng nếu không có bàn thắng quyết định vào đúng phút cuối cùng của trận đấu. Trịnh Quang Vinh, cầu thủ được vào thay người ở hiệp 2 đã “cứu sống” người thầy mới của mình bằng bàn gỡ hòa 2-2. Ông Hải lại thêm một lần nữa được trải nghiệm 90 phút với đầy đủ cảm xúc và may thay, khúc cuối tương đối có hậu.



Niềm vui của HLV Lê Thụy Hải và Anh Đức sau khi có bàn thắng

trên sân Ninh Bình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở phía ngược lại, Nguyễn Văn Sỹ đã rời sân với vẻ căng thẳng tột độ. Vissai Ninh Bình đã chơi không hề tồi nhưng không thể giữ được thành quả. Cũng tiếc cho Văn Quyến, anh đã có công rất lớn khi kiến tạo tình huống đẹp dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Đinh Văn Ta và tiếp tục có pha phối hợp một chạm đầy kỹ thuật giúp Timothy nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng vận may đã không đến với cá nhân cựu cầu thủ SLNA và đội bóng của anh. “Tôi rất thất vọng khi chơi trên sân nhà mà Ninh Bình không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng đã gần như nằm trong tay mà còn để tuột mất. Cầm vàng mà còn để vàng rơi! Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt, hàng thủ lại chơi thiếu tập trung, lỏng lẻo. Thật đáng buồn! Chặng đường tiếp theo của Ninh Bình còn rất nhiều khó khăn và chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều” - HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thốt lên như vậy.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai dù đá sân nhà chiếm ưu thế nhưng cũng rất chật vật mới thắng được Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) 2-1. Chính “người cũ” của KG là chân sút Oseni đã lập cú đúp cho HAGL. Bàn gỡ của Đinh Kiên Trung ghi nhận sự cố gắng của KG nhưng chưa đủ giúp họ xoay chuyển tình thế.

Chiều nay V-League sẽ tiếp diễn 2 trận còn lại. Tại Long An, chủ nhà sẽ rất khó khăn khi gặp đội đang dẫn đầu chơi rất hưng phấn SLNA. Dù SLNA có thể thiếu Công Vinh do ngộ độc thức ăn nhưng với đội hình còn lại vẫn rất mạnh so với ĐTLA khá thất thường. Từ đầu giải, ĐTLA luôn chơi rất chật vật trên sân nhà (hòa Thanh Hóa, thắng khó Ninh Bình, thua Đồng Nai) nên việc tìm điểm trước SLNA càng cam go. Dự đoán ĐTLA thua 1-2 (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30). Thanh Hóa gặp đội đang bất bại Vicem Hải Phòng không dễ thắng. Dự đoán 1-1 (VTC3 trực tiếp 17 giờ).

