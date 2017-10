Bình Dương chuẩn bị ‘tận răng’ cuộc tiếp đón SLNA

(TNO) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã phải nhờ cậy đến công an tỉnh để phòng chống nạn vé giả có thể xảy ra trước trận đấu ‘nóng’ của lượt 14 giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An vào 17 giờ chiều nay, 4.7.

Đã từng xuất hiện vé giá, phe vé và cả… móc túi

Dự kiến số lượng khán giả, người hâm mộ đội SLNA sẽ dồn về sân Gò Đậu rất đông - Ảnh: Bạch Dương Dự kiến số lượng khán giả, người hâm mộ đội SLNA sẽ dồn về sân Gò Đậu rất đông - Ảnh: Bạch Dương

Được đánh giá là một trong những ban tổ chức (BTC) sân chuyên nghiệp và bài bản nhất trong làng bóng đá nội nên ở lượt đấu 13 trận Bình Dương tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), BTC sân Gò Đậu đã phát hiện ngay ra tình trạng nhiều khán giả vào sân bằng vé giả.



Số vé này đã được nộp ngay cho công an tỉnh Bình Dương và tuy các đối tượng tiêu thụ “hàng dởm” chưa bị bắt nhưng ngay trước vòng 14, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có động thái ngăn ngừa vé giả.



Ngày 3.7, phó Giám đốc Sở Nguyễn Phú Yên đã ký công văn khẩn gửi công an tỉnh Bình Dương, trong đó nêu rõ: “Trận đấu ở vòng 13 đã xuất hiện nhiều tình trạng vé giả, vé chợ đen, hiện tượng móc túi, gây bất an cho khán giả đến cổ vũ.



Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Dương đề nghị công an tỉnh hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh, lực lượng kiểm tra, đảm bảo tình hình trật tự trong các trận đấu còn lại của V-League, trong đó có trận đấu giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An. Đề nghị công an tỉnh phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng bán vé giả, vé chợ đen”.



13 giờ chiều nay bán vé tại sân Gò Đậu



Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Becamex Bình Dương nói rõ hơn về vấn đề này: “BTC sân chúng tôi đặt ra giá vé 50.000 đồng cho khán đài A1, 30.000 đồng cho khán đài A2, A3 còn khán đài C,D là vé mời (miễn phí).



Trước trận gặp HAGL, nhiều vé mệnh giá 50.000 đồng bị làm giả. Ngoài ra, một số lượng nhất định vé mời đã bị bán lại với giá khoảng 50.000 đồng, 70.000 đồng.

Vé bắt đầu được bán vào 13 giờ chiều ngày 4.7 - 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra và sẽ có khoảng 5000, 6000 vé ở các khán đài A1, A2,A3 được phát hành - Ảnh: Bạch Dương Vé bắt đầu được bán vào 13 giờ chiều ngày 4.7 - 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra và sẽ có khoảng 5000, 6000 vé ở các khán đài A1, A2,A3 được phát hành - Ảnh: Bạch Dương Rút kinh nghiệm từ trận đấu nói trên, chúng tôi đã lập kế hoạch kiểm soát vé hết sức kỹ càng nhằm khắc phục ở mức cao nhất nạn vé giả. Chúng tôi cũng kêu gọi người hâm mộ ra sân mua vé, cảnh giác với dân phe vé và tốt nhất nên mua tại quầy của sân Gò Đậu để có được tấm vé “an toàn”.



Vé bắt đầu được bán vào 13 giờ chiều ngày 4.7 - 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra và sẽ có khoảng 5000, 6000 vé ở các khán đài A1, A2,A3 được phát hành.



Về số lượng vé mời, chúng tôi đã nhận đăng ký từ đầu mùa với các đơn vị, nhà máy, công ty… đóng trên địa bản tỉnh. Tuy nhiên, trong ngày nhận vé mời, bộ phận kiểm soát sẽ căng hết “ra đa” để xem ai có biểu hiện đáng ngờ, ví dụ như chỉ một người mà nhận số lượng lớn thì sẽ từ chối giao vé”.



Ai mạo danh Hội CĐV Sông Lam không được vào sân



Về nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn, công an tỉnh Bình Dương không nói rõ sẽ huy động số lượng là bao nhiêu nhưng đã có sự cam kết với BTC sân sẽ tăng cường tối đa với các lực lượng như sau: cơ động, công an ngầm mặc thường phục trên các khán đài, cảnh sát giao thông phân luồng các tuyến đường dẫn vào sân. Ngoài ra BTC sân còn thuê thêm đội ngũ vệ sĩ và lực lượng bảo vệ tại chỗ.



Vì trận đấu sẽ nóng cả trên sân lẫn trên khán đài nên BTC sân cũng phải lên phương án phòng chống vỡ sân, mà theo cách nói của ông Cao Văn Chóng “phòng bị đến tận răng”.



Cách đây ít ngày, giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An Hồ Văn Chiêm đã ký công văn, đề nghị CLB Bình Dương cấp 3.500 vé cho Hội CĐV Sông Lam Nghệ An tại miền nam vào sân Gò Đậu.



Cách đây ít ngày, giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An Hồ Văn Chiêm đã ký công văn, đề nghị CLB Bình Dương cấp 3.500 vé cho Hội CĐV Sông Lam Nghệ An tại miền nam vào sân Gò Đậu.

Ông Chóng cho hay: "Chúng tôi đồng ý cấp vé miễn phí và dành khu vực riêng cho Hội CĐV đội khách nhưng với điều họ phải đến sân có tổ chức, theo đoàn và vào sân một lần theo hướng dẫn của BTC. Những khán giả không theo tổ chức hoặc mạo danh Hội CĐV Sông Lam sẽ không được giải quyết cho vào sân".

An ninh tại sân Gò Đậu sẽ được thắt chặt - Ảnh: Bạch Dương An ninh tại sân Gò Đậu sẽ được thắt chặt - Ảnh: Bạch Dương BTC sân đặc biệt đưa ra lời khuyến cáo như sau: Hai lối đi riêng cho hai Hội CĐV đội nhà và đội khách sẽ được đóng vào 16 giờ ngày 4.7. Khu vực thông thường dành cho khán giả khác sẽ được đóng tùy vào diễn tiến thực tế.



BTC sân đặc biệt đưa ra lời khuyến cáo như sau: Hai lối đi riêng cho hai Hội CĐV đội nhà và đội khách sẽ được đóng vào 16 giờ ngày 4.7. Khu vực thông thường dành cho khán giả khác sẽ được đóng tùy vào diễn tiến thực tế.

"Nhưng chúng tôi sẽ chỉ đón lượng khán giả đúng với công suất của sân là khoảng 15.000 người. Không mong muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra nhưng nếu chẳng may có chuyện, BTC sân sẽ xử lý tốt nhất có thể. Khán giả đội nhà và đội khách đều được đảm bảo an toàn và không để ngồi lẫn theo kiểu thóc trộn gạo", ông Chóng khẳng định.

Không lo ngại các cầu thủ cũ của Sông Lam bị ‘khớp’ Ông Cao Văn Chóng nói: “Trận đấu Cúp quốc gia hôm vừa rồi, Bình Dương đấu trên sân Vinh nhưng khán giả không hề có thái độ tiêu cực với những cầu thủ cũ của Sông Lam như Công Vinh, Văn Bình, Trọng Hoàng. Họ vẫn đã bình thường với tư tưởng rất thoải mái. Và kết thúc trận, Sông Lam thua nhưng khán giả không la ó, không “ném đá”. Vì thế, trận đấu tại V-League, chúng tôi không lo ngại các cầu thủ đó bị “khớp”. Khán giả bây giờ họ rất hiểu thế nào là bóng đá đẹp và bản thân cầu thủ cũng rất chuyên nghiệp, không bao giờ bị chi phối bởi yếu tố quê hương”.

Lan Phương