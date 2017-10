Bình Dương có phá dớp?

Những cuộc đối đầu giữa Becamex Bình Dương và Đồng Tâm Long An bao giờ cũng thú vị. Thống kê cho thấy nhiều lần Bình Dương có điểm trên sân Long An, nhưng ngược lại đội của bầu Thắng lại thường xuyên thắng ở Gò Đậu.

ĐTLA luôn có duyên

Dù là láng giềng gần, nhưng giữa 2 đội bóng đại gia này chưa bao giờ nhường nhịn nhau bất cứ điều gì. Cứ mỗi lần ra sân là “máu” cầu thủ sôi sùng sục, trên hàng ghế chỉ đạo liên tục là những tiếng hò hét đến đinh tai. Nhưng dù đôi bên có đưa đội hình thế nào thì kết quả những trận đấu tại sân Gò Đậu từ nhiều năm qua luôn có phần thắng nghiêng về phía Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Thực tế do điều kiện địa lý không mấy xa cách nên sân của Becamex Bình Dương (BD) chẳng khác nào sân nhà của ĐTLA. Đội của bầu Thắng chơi tại đây luôn cực kỳ hưng phấn, ngược lại các cầu thủ đất thủ lại có phần lóng ngóng vì chịu sức ép tâm lý.

Chẳng hạn như mùa rồi, BD tấn công dồn dập từ đầu đến cuối, nhưng không thể ghi nổi một bàn, cuối cùng để cho Danny David bằng một đường phản công ghi bàn quyết định ở phút 87 mang trọn 3 điểm về cho đội bóng Long An. Hay như ở Cúp truyền hình Bình Dương, một giải đấu mà chủ nhà chuẩn bị rất kỹ, nhưng cứ mỗi lần vào đến bán kết và chung kết gặp ĐTLA thì y như rằng phần thua luôn thuộc về BD. Lần BD chiến thắng ĐTLA 4-3 trên sân Gò Đậu cách đây 4 năm tưởng chừng đã phá cái dớp này nhưng sự thật chiến thắng đó lại là đề tài cho những tranh cãi, bởi ĐTLA vẫn là đội chơi hay hơn khi dẫn đến 3-1, sau đó do sự ưu ái của trọng tài nên BD mới thắng ngược sau khi 2 cầu thủ ĐTLA bị thẻ đỏ. Trận đấu này cũng nổi sóng khi HLV Calisto, khi đó còn dẫn dắt ĐTLA, đã bị phạt cấm chỉ đạo 4 trận do phản ứng trọng tài.



Niềm vui của ĐTLA trên sân Gò Đậu trước nỗi buồn của Bình Dương ở mùa bóng rồi - Ảnh: Khả Hòa

Nhắc lại như thế để thấy BD luôn kỵ rơ với ĐTLA mỗi khi đối mặt tại sân Gò Đậu. Do vậy hơn bao giờ hết, BD cần phải chứng minh đã đến lúc họ phải phá dớp, phải thể hiện đúng năng lực cao nhất của mình, để không còn những kết quả tai hại trước ĐTLA.

Thử thách cho HLV Đặng Trần Chỉnh

Lịch thi đấu chiều nay: Lúc 16 giờ: Sông Lam Nghệ An - CS Đồng Tháp (VTV 3), Vicem Hải Phòng - Thanh Hóa (VTC3). Lúc 17 giờ: Vissai Ninh Bình - Khatoco Khánh Hòa (Bóng đá TV), Becamex Bình Dương - ĐTLA (Thể thao TV, BTV2), Hà Nội ACB - SHB Đà Nẵng, Navibank Sài Gòn - Hòa Phát (VTC7).

Đội bóng là vậy, nhưng với cá nhân HLV Đặng Trần Chỉnh, hẳn ông vẫn chưa quên chính trận gặp ĐTLA mùa rồi là nơi khởi nguồn của mọi biến cố. Còn nhớ trước World Cup 2010, BD đang phom phom ở vị trí đầu, nhưng khi gặp ĐTLA và dù dẫn trước 2-1 cho đến phút 84 nhưng cuối cùng họ lại để thua ĐTLA 2-3. Đáng nói hơn, trận này đã xảy ra rất nhiều chuyện lục đục sau đó khi cầu thủ chỉ trích và nghi ngờ nhau bán độ, một số lại phản ứng ban huấn luyện, có người còn công khai chê trách sai lầm về chiến thuật của ông Chỉnh khiến đội nhà thua ngược. Tình hình xấu đến mức sau đó BD thua tiếp Hòa Phát dẫn đến việc ông Chỉnh phải viết đơn từ chức.

Thế nên với BD và với tướng Chỉnh thì trận gặp ĐTLA chiều nay có quá nhiều điều phải giải quyết để tìm lại chính mình. Dù đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Khatoco Khánh Hòa và Hòa Phát, nhưng cách chơi của BD vẫn còn phải củng cố thêm rất nhiều. Sự phập phù của hàng thủ khi vị trí hậu vệ trái và thủ môn ra vào còn lụp chụp, tiền vệ phòng ngự không mạnh mẽ chính là những điểm yếu cho thấy BD chưa thật an toàn, vì vậy mỗi khi bị phản công họ thường xuyên rơi vào cảnh lúng túng. Như bàn thua trước Hòa Phát hay trước đó với HAGL đã phơi bày một lỗ hổng rất lớn do thiếu sự đeo bám và bọc lót kín kẽ. Chỉ cần một tiền đạo mạnh mẽ như Antonio của ĐTLA tập trung khoét vào sẽ rất dễ tạo ra bàn thắng cho đội khách. Liệu BD sẽ thắng để phá dớp hay lịch sử sân Gò Đậu cứ mãi lặåp lại chiều nay?

Quang Tuyến