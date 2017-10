Bình Dương đăng cai VCK U.21 Báo Thanh Niên 2017

Có tổng cộng 23 đội tham gia giải năm nay, trong đó 22 đội sẽ thi đấu vòng loại chia thành 4 bảng (2 bảng 5 đội và 2 bảng 6 đội) theo khu vực địa lý. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng với đội địa phương đăng cai VCK là Becamex Bình Dương. Đây là lần thứ 3 Bình Dương đăng cai VCK U.21 sau 2 lần năm 2009 và 2011.

Thời gian thi đấu vòng loại giải U.21 năm nay từ 8 - 18.8, vòng chung kết từ 28.11 - 7.12.2017. Bảng trưởng vòng loại sẽ là Trung tâm thể thao Viettel, Thừa Thiên-Huế, Hoàng Anh Gia Lai và Long An. Điều lệ chính thức sẽ ban hành trong tuần này để các đội đăng ký danh sách thi đấu. Đối tượng tham dự là cầu thủ sinh từ năm 1996 - 2000, không tăng cường 3 cầu thủ 22 tuổi như mọi năm.

Dự kiến chia bảng như sau: Bảng A (5 đội): Viettel, Hà Nội, Nam Định, Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa. Bảng B (5 đội): Thừa Thiên-Huế, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định. Bảng C (6 đội): Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Sanatech Khánh Hòa, TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Phước. Bảng D (6 đội): Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

tin liên quan Bình Định ngỏ ý đăng cai giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017 Trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia tại Bình Định, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã có cuộc làm việc với nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC các giải U.19 và U.21, về việc được đăng cai giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2017 vào tháng 12 tới.

Đăng Khoa