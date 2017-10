Bình Dương hỗ trợ chi phí an táng Molina

Hôm qua, nguồn tin từ cơ quan điều tra và bộ phận pháp y Bệnh viện An Bình cho biết hiện thi thể của cầu thủ Molina vẫn phải chờ công hàm chính thức của Sứ quán Argentina và sự hiện diện của đại diện gia đình cầu thủ này mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Sau khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng thì gia đình Molina sẽ làm thủ tục nhận xác, có thể mang về Argentina để an táng. Trưởng đoàn đội bóng đá Bình Dương Trần Văn Đường cho biết dù cái chết của Molina là do những biểu hiện không lành mạnh trong lối sống của cầu thủ này, nhưng Bình Dương vẫn sẽ cử người lo liệu các thủ tục liên quan và sẽ hỗ trợ chi phí cho việc an táng.

T.K