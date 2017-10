Bình Dương 'hủy diệt' Đà Nẵng trong 30 phút

(TNO) Becamex Bình Dương tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình khi giải quyết Đà Nẵng chỉ sau 30 phút đầu hiệp 1.

Abass (áo đỏ) lập một cú đúp cho Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương

Lực lượng vượt trội đã giúp đội bóng miền Đông Nam bộ tạo thế trận áp đảo trước SHB.Đà Nẵng. Cho dù được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức, nhưng trước một Bình Dương hùng mạnh, Đà Nẵng như đội bóng vừa bước chân lên V-League.

Có thể thấy điều đó qua cách dàn xếp tấn công của Bình Dương như đi vào chỗ không người. Chơi áp đảo ở hiệp đấu đầu tiên, Abass (2 bàn) và Trọng Hoàng đã lập công để giúp Bình Dương dẫn trước 3-0 trong hiệp 1.

Không như 2 trận trước, Bình Dương giảm nhịp ở hiệp 2 và chơi cẩu thả ở những phút cuối trận để cho Đà Nẵng rút ngắn tỷ số 2-3.



Dẫn trước Quảng Nam với cách biệt 3 bàn nhưng cuối cùng Hà Nội T&T (áo trắng) đã bị cầm hòa 4-4 - Ảnh: Minh Tú

Nếu như Bình Dương tiếp mạch thắng, thì Hà Nội T&T lại đánh mất mình. Khán giả ít ỏi trên sân Hàng Đẫy quả thật đã không hiểu chuyện gì xảy ra khi đội nhà bị Quảng Nam cầm hòa 4-4. Điều đáng nói là đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã dẫn trước đến 4-1, nhưng lại chùn chân để cho Quảng Nam ghi liền 3 bàn, sang bằng cách biệt 4-4.

Nếu cứ thi đấu bất ổn như thế này, Hà Nội T&T sẽ gặp khó trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.



HAGL (áo xanh) đã để cho Thanh Hóa thắng ngược tại Pleiku - Ảnh: Anh Hải

Trên sân Cần Thơ, Than Quảng Ninh chứng tỏ họ là đội bóng giàu tham vọng khi đánh bại chủ nhà 3-2. Tân binh Nguyễn Quang Hải là người lập công với 2 bàn thắng. Bàn còn lại của Than Quảng Ninh do Đinh Hoàng Max ghi.

Trận thắng này sẽ giúp Than Quảng Ninh tự tin hơn để có thể trụ vững ở nhóm dẫn đầu.

Trên sân Pleiku, Thanh Hóa có chiến thắng quý giá khi đánh bại HAGL 2-1. Các bàn thắng của Văn Thành và Đình Tùng giúp Thanh Hóa lội ngược dòng sau khi Hoàng Thiên mở tỷ số cho đội bóng phố núi. Chiến thắng này đã giúp Thanh Hóa có mặt trong top 4.



Đồng Tháp đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Đồng Nai - Ảnh: Dương Thu

Ở nhóm dưới, Đồng Nai đã thua Đồng Tháp 1-4 trên sân Cao Lãnh khiến họ rơi vào tình trạng báo động đỏ. Vụ dàn xếp tỷ số ở mùa giải trước đã lấy mất của Đồng Nai hơn nửa đội hình chính, vì thế, đội bóng của HLV Trần Bình Sự rất yếu ở mùa giải năm nay.



Đồng Tâm Long An (áo đỏ) đã để cho SLNA gỡ hòa ở những phút cuối cùng - Ảnh: Khả Hòa

Các kết quả còn lại: ĐTLA hòa SLNA 1-1; Sanna Khánh Hòa hòa Hải Phòng 0-0.

Quang Huy

