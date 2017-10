Bình Dương khởi sắc

Tìm lại sức mạnh

Becamex Bình Dương (BD) đã thể hiện trở lại phong độ vốn có của cựu vương bóng đá VN khi chơi chặt chẽ ở hàng thủ và sắc sảo trên thế công, hoàn toàn khác so với thời kỳ của HLV Ricardo. Chỉ với sự tăng cường trung vệ người Hà Lan đá cặp với hậu vệ trẻ Viết Mẫn trong điều kiện thiếu cả Chí Công lẫn Ngọc Hùng, nhưng hàng thủ BD vẫn cứng cáp lạ lùng. Không chỉ Quang Thanh, Trung Minh chơi tốt ở 2 biên mà thủ môn Đặng Đình Đức cũng cho thấy anh đủ sức lấp chỗ trống của Thế Anh để lại. Chính hàng thủ được tổ chức tốt đã giúp cho thế công của BD vào trận với khí thế ngùn ngụt.



Niềm vui chiến thắng của Leandro (Becamex Bình Dương) - Ảnh: Khả Hòa

Anh Đức gần như không đá cắm như trước mà dạt ra biên nhiều để Leandro chơi ở vai trò này cùng với đội trưởng Philani trong vai trò hộ công, tạo thành 3 mũi tên xuyên phá lợi hại. Chính từ cú sút ngang mặt thành của Anh Đức đã tạo cơ hội cho Leandro ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Philani tung cú sút xa hạ gục thủ môn Đậu Ngọc Tân. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 15, Philani đánh đầu hiểm hóc nâng lên 3-0. Tỷ số lẽ ra còn cao hơn nếu Vũ Phong, Minh Trung, Leandro không bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội, cũng như BD không bị thiệt quân sau cú vào bóng lãnh thẻ đỏ của Hữu Thắng ở phút 30. Họ chỉ để Navibank Sài Gòn ghi được bàn an ủi do công của Được Em. Chiến thắng này cho thấy một khi chịu đá hết mình, BD vẫn là đội rất mạnh và chính Đặng Trần Chỉnh đã giúp BD bắt đầu chiến dịch tìm lại đỉnh cao.

Cũng là một tân HLV và dù không có chiến thắng nhưng Huỳnh Văn Ảnh cũng mang lại diện mạo mới cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận hòa trên sân Cao Lãnh. Tuy 20 phút đầu nhập cuộc chưa thật tốt và để chủ nhà Cao su Đồng Tháp (ĐT) vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Văn Nghĩa (phút thứ 9), nhưng trong điều kiện thiếu Evaldo bị thẻ phạt, thế công của HAGL vẫn chơi khá hay. Tăng Tuấn đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 23 và nhiều cơ hội khác được các cầu thủ phố núi tạo ra nhưng thủ môn Bửu Ngọc (thay Tấn Trường bị đau chân) đã xuất sắc cản phá gần hết. Pha bóng gây tranh cãi là việc trọng tài Ngô Quốc Hưng từ chối tình huống phạm lỗi rõ ràng khi thủ môn Bửu Ngọc lao ra cản Alan Wanga của HAGL trái phép trong vòng cấm địa.

Những tỷ số khó tin

Ngoài trận hòa của HAGL còn 2 trận hòa nữa giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa (0-0), Vincem Hải Phòng - Đồng Tâm Long An (0-0). Hai trận khác lại kết thúc với tỷ số khó tin: Sông Lam Nghệ An trên sân nhà đã đè bẹp Khatoco Khánh Hòa (KH) đến 4-0. Nếu chỉ nhìn thế trận 20 phút đầu, khó ai nghĩ KH thua đậm vì chính đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi tốt hơn, có cơ hội mở tỷ số sớm nhưng Agostinho giật mình đánh đầu ra ngoài khi cách khung thành trống chỉ 2m! Nhưng sau đó KH lại vỡ trận vì tốc độ của Kavin Bryan. Cầu thủ này đã lập cú đúp và tạo cơ hội cho Trọng Hoàng sút thắng quả phạt đền, trước khi Devon ghi bàn thứ 4. Nhưng thất bại muối mặt nhất chính là trận Vissai Ninh Bình (NB) thua đậm SHB Đà Nẵng 0-4 ngay trên sân nhà. Gaston Merlo tiếp tục dẫn đầu giải vua phá lưới với 14 bàn khi lập cú đúp. Hai bàn còn lại do Hernandez và Dejembe ghi.

Xếp hạng sau 14 lượt:

1/ SLNA: 32 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 28 điểm, 3/ Đồng Tháp: 24 điểm, 4/ Thanh Hóa: 22 điểm, 5/ Hà Nội T&T: 21 điểm, 6/ Bình Dương: 18 điểm, 7/ Khatoco Khánh Hòa: 18 điểm, 8/ Navibank Sài Gòn: 17 điểm, 9/ HAGL: 16 điểm, 10/ Ninh Bình: 15 điểm, 11/ Hòa Phát: 15 điểm, 12/ Hà Nội ACB: 13 điểm, 13/ Hải Phòng: 13 điểm, 14/ ĐTLA: 11 điểm.

