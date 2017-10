Bình Dương "ngã ngựa" tại Gò Đậu, SLNA thắng tưng bừng ở sân Vinh

Sân Vinh "an toàn" Mặc dù ngay từ trưa đã có rất đông dòng người lũ lượt kéo về sân Vinh, nhưng nhờ công tác an ninh được thắt chặt ngay từ sớm, nên đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Công tác an ninh ở sân Vinh đã được cải thiện khá tốt - Ảnh: Minh Tú Bên cạnh đó, do ban tổ chức sân Vinh ngay từ đầu đã đề phòng nguy cơ vỡ sân, nên chỉ bán ra số lượng vé khá hạn chế (khoảng 13.000 vé trong khi sức chứa của sân Vinh là gần 20.000). Tuy nhiên, cũng vì cơn sốt vé trận SLNA - V.Ninh Bình, nên đã xảy ra tình trạng vé giả. Theo ban tổ chức sân Vinh, những tấm vé giả được làm khá giống với vé thật, nhưng lại không in kèm mã số kiểm soát theo quy định, nên sớm bị phát hiện ngay từ cổng vào. Lĩnh Nam