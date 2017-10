Bình Dương thắt chặt an ninh để đón tiếp CĐV SLNA

(TNO) Sự cố vỡ sân Gò Đậu ở mùa giải 2013 khi rất đông CĐV xứ Nghệ trèo tường vào sân gây cảnh hỗn loạn, là bài học lớn với ban tổ chức (BTC) sân Gò Đậu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa B.Bình Dương (BD) và SLNA vào chiều nay.

Sự cố vỡ sân Gò Đậu ở mùa giải 2013 - Ảnh: Bạch Dương

SLNA làm khách trước BD cũng là trận đấu đầu tiên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng “hành phương nam” ở mùa giải năm nay, nên rất đông các CĐV xứ Nghệ sẽ kéo đến sân để cổ vũ đội nhà.

Trên các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ đã đăng liên tục lời kêu gọi CĐV đến sân với dự kiến có đến gần 10.000 fan xứ Nghệ phủ vàng sân Bình Dương.

Để đảm bảo an ninh và an toàn trận đấu, BTC sân Gò Đậu chỉ bán vé khán đài C và D cho CĐV SLNA, nhưng số vé ở hai khán đài này không đủ, nên nhiều CĐV SLNA đã chủ động mua vé khán đài B và A, điều này khiến BTC sân không khỏi lo ngại khi fan SLNA ngồi lẫn lộn với fan BD.

Nếu trận đấu diễn ra hòa nhã thì việc bảo đảm an ninh sẽ tốt hơn, tuy nhiên khi trận cầu diễn biến căng thăng và nếu có một nhóm CĐV nào đó kích động thì rất dễ xảy ra ẩu đã bởi tiết trời miền Nam ngày hôm nay rất nóng.

BTC sân Gò Đậu cho biết lực lượng Cảnh sát cơ động, an ninh, vệ sỹ... làm nhiệm vụ trận đấu được tăng cường gấp đôi để bảo đảm trận cầu diễn ra an toàn.

Với lực lượng cán bộ, chiến sỹ an ninh Bình Dương được bố trí rất đông trên các khu vực khán đài, nên bất cứ CĐV nào có hành động quá khích sẽ bị xử lý ngay lập tức, để tránh hiệu ứng dây chuyền.



BTC sân Gò Đậu quyết tâm không để tình cảnh này lặp lại ở trận đấu chiều nay - Ảnh: Bạch Dương

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thể thao Bình Dương nói: “Những nơi mà CĐV SLNA leo vào ở giải năm ngoái đều được chúng tôi rào lại và có lực lượng đứng gác nên sẽ không còn hiện tượng vượt tường xảy ra.

Để tránh tình trạng quá tải, chúng tôi sẽ đóng cửa sân khi khán giả đã kín khán đài, nên những người đến trễ dù có vé cũng không được giải quyết vào sân. Về chuyên môn chúng tôi luôn căn dặn cầu thủ của mình thi đấu fair-play để tránh xảy ra những cảnh bạo lực trên sân cỏ”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA cũng phát biểu: “Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ vì luôn theo sát cổ động cho SLNA mọi lúc mọi nơi. Đây sẽ là trận cầu SLNA chơi cống hiến và fair-play để đáp lại sự quan tâm của mọi người”.

Lúc 18 giờ, trên sân Long An sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐTLA và Hùng Vương An Giang (AG). Đây là trận chung kết ngược nên cả hai đội đều muốn có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Dù ĐTLA có ưu thế, nhưng vắng Quang Thanh do thẻ phạt và hàng thủ chơi bấp bênh nên "Gạch" không dễ thắng.

Trong khi đó, với phong độ tốt ở các trận gần đây, Felix và Đinh Hoàng Max sẽ là hai mũi chủ công để giúp AG có điểm.

Quang Huy

