Bình Dương thua ngược trên sân Long An

15 giờ

Trước giờ bóng lăn, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) phải nhận những tin tức không vui khi 4 cầu thủ trụ cột Tài Em, Hoàng Lâm, Tài Lộc và Diabate có thể sẽ phải ngồi ngoài. 4 cầu thủ này gặp chấn thương khá nặng sau chuỗi trận thi đấu liên tục thời gian qua.



ĐTLA (ảnh) là đội duy nhất đến thời điểm này bất bại, hơn chính B.Bình Dương. Và đó có thể là áp lực cho đội chủ nhà. Ngược lại, B.Bình Dương khao khát hạ bệ đối thủ vừa để dập tắt hiện tượng, đồng thời xây chắc ngôi đầu. HLV Lê Thụy Hải đã chứng minh cho tất cả thấy B.Bình Dương đã tìm lại sự cân bằng sau trận thua Than Quảng Ninh bằng chiến thắng nhẹ nhàng trên sân Cần Thơ. Không chỉ có 3 điểm từ chiến thắng đó, việc ông Hải đưa Công Vinh vào sân và tiền đạo xứ Nghệ có cho mình bàn thắng đầu tiên ở V-League 2015 cũng giải tỏa sức ép cho chính cầu thủ này cũng như cá nhân ông Hải. Vấn đề lớn nhất của B.Bình Dương lúc này chỉ là sự chọn lựa của ông Hải. Với sự trở lại của Moses sau án phạt, HLV Lê Thụy Hải sẽ lại tin tưởng tiền vệ Uganda hoặc vẫn để Oseni trên hàng công đá cặp với Abass. Moses là tiền vệ trung tâm hàng đầu V-League hiện nay nhưng không có tiền vệ này, đội bóng đất Thủ vẫn có nhiều sự thay thế tốt như Văn Bình, Tấn Tài, Tiến Thành. Sẽ là khập khiễng khi so sánh tương quan lực lượng của 2 đội bóng. Dù mất Xuân Thành và Đình Luật nhưng với B.Bình Dương điều đó không thành vấn đề do họ vẫn có nhiều cái tên chất lượng khác. Trong khi đó, sức mạnh của ĐTLA sẽ suy yếu nếu vắng 2 trụ cột là trung vệ Hoàng Lâm và tiền đạo Diabate. Kể từ ngày trở lại V-League, “Gạch” chỉ thắng B.Bình Dương 1 trận ở lượt đi mùa bóng 2013 còn lại 3 trận gần nhất, ĐTLA đều bị thua đối thủ ít nhất 2 bàn. Ở giải giao hữu BTV Cup trước mùa giải 2015, B.Bình Dương đã bị ĐTLA loại ở vòng bảng nhưng đó là khi họ không có đội hình mạnh nhất. Dù yếu thế hơn nhưng ĐTLA vẫn có những lợi thế tinh thần nhất định khi được thi đấu trên sân nhà. Với 2 cựu cầu thủ B.Bình Dương như Quang Thanh và Chí Công, họ thừa khát khao đánh bại đội bóng cũ sau khi bị chính đội bóng đất Thủ đẩy ra đường cách đây vài năm.