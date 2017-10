Bình Dương vẫn bám sát Hà Nội T&T

Đội bóng thủ đô đã có một bước tiến dài đến ngôi vô địch sau khi quật ngã Cao su Đồng Tháp (CSĐT) chiều qua. Nhưng Becamex Bình Dương (BD) vẫn chưa từ bỏ tham vọng lật đổ khi tìm lại chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) để bám sát ngay phía sau.

Do áp lực tâm lý phải có 3 điểm trên sân nhà khiến Hà Nội T&T thi đấu không thật mạch lạc, trong khi CSĐT lại là đội chơi hay hơn hẳn và tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, CLB xuất sắc nhất tháng 6 đã không thể biến khát vọng thành hiện thực. Phút 87, chủ nhà có được bàn thắng từ một tình huống rất... khó nói. “Gà son” Gonzalo tự dưng thấy bóng từ cánh phải bay trước mặt và tuy không chuẩn bị sẵn tâm thế nhưng anh này cũng kịp đệm nhẹ để hạ gục thủ môn Tấn Trường, đem lại 3 điểm cho chủ nhà. HLV Phạm Công Lộc của CSĐT nuối tiếc: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhưng vì không biết tận dụng tốt cơ hội nên đành chấp nhận thua cuộc”. Tuy thất bại nhưng ông Lộc vẫn không đánh giá cao Hà Nội T&T và cho rằng, đội bóng thủ đô khó vô địch bởi BD có thực lực hơn.

Thực tế, BD đã tìm lại chính mình trong trận đấu với SLNA trên sân nhà. Sau 3 trận chỉ hòa và thua, BD thay tướng và lập tức dưới bàn tay của tân HLV Dương Ngọc Hùng, đội bóng á quân mùa rồi chơi tưng bừng hơn. Sau khi bị Vidovic bất ngờ dẫn trước cho SLNA trong hiệp 1, BD đã lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 khi lần lượt Minh Chuyên gỡ hòa rồi sau những pha hãm thành dồn dập, Philani đã xuất sắc tung cú sút trái phá ấn định tỷ số 2-1 trong sự bùng nổ niềm vui của sân Gò Đậu. Thắng trận này, tuy vẫn còn thua Hà Nội T&T 2 điểm, nhưng tình thế của BD bắt đầu trở nên sáng sủa hơn.

Trong các trận còn lại: Khatoco Khánh Hòa phải đến phút bù giờ mới thắng được Megastar Nam Định 1-0 do Agostinho ghi, Vissai Ninh Bình dù dẫn trước do công của Ngũ Chí Thắng lại để Hòa Phát Hà Nội gỡ hòa 1-1 do công Timothy (có 1 thẻ đỏ cho Cảnh Nam của Ninh Bình). Còn tại Thanh Hóa trong thế trận nhạt nhẽo, cả Lam Sơn Thanh Hóa và ĐTLA chia điểm bằng trận hòa 0-0, nhưng trận này ĐTLA lại bị đến 6 thẻ vàng.

Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 37 điểm, 2/ Bình Dương: 35 điểm, 3/ Đồng Tháp: 32 điểm, 4/ SHB Đà Nẵng: 31 điểm, 5/ Khatoco Khánh Hòa: 30 điểm, 6/ Xi măng Hải Phòng: 30 điểm, 7/ Hòa Phát: 28 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 26 điểm, 9/ Hoàng Anh Gia Lai: 26 điểm, 10/ ĐTLA: 25 điểm, 11/ SLNA: 23 điểm, 12/ Thanh Hóa: 23 điểm, 13/ Navibank Sài Gòn: 14 điểm, 14/ Nam Định: 12 điểm.

L.P - V.M - M.Ngọc - T.K