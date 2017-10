BLV Quang Huy: 'Hình ảnh Công Phượng thất thểu đi trên sân... thật xót xa'

(TNO) ‘Nhiều HLV hay các nhà quản lý của nhiều đội bóng khi nói chuyện với tôi đều bày tỏ một tâm trạng là họ cảm thấy rất thương Hoàng Anh Gia Lai và có nỗi niềm gì đó như sự cảm thông với bầu Đức”, bình luận viên (BLV) Quang Huy nói.

Cầu thủ HAGL thất thểu rời sân với thất bại 0-3 trước Than Quảng Ninh - Ành: Minh Tú

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) gặp HAGL chiều qua được tường thuật trực tiếp trên VTC3 và người đứng trong cabin bình luận không ai khác, chính là Quang Huy. Giữa và sau trận, chúng tôi đều gọi điện cho Quang Huy để hỏi thêm về những quan điểm mà anh chưa kịp nói trong khi trận đấu đang diễn ra.



Quang Huy nói: “Thực ra, thắng nhưng lối chơi của T.Quảng Ninh còn khá nhiều bất cập. Các bàn thắng của họ không hẳn là hệ quả của một lối chơi có lớp lang mà chỉ do họ già rơ hơn hẳn HAGL. Trong khí đó, đám trẻ của bầu Đức tuy có nền tảng kỹ thuật tốt nhưng lại quá non và không có sự đột biến về đấu pháp.



T.Quảng Ninh đã chọn lối chơi giống với những đội đã từng thắng HAGL là nhường trận địa cho HAGL, thậm chí cầm bóng còn không nhiều bằng đối thủ. Nhưng Quảng Ninh đá chặt, không để HAGL xâm nhập được vòng cấm địa và khi các cầu thủ trẻ có ý nản và lại thua thiệt về nhân sự thì việc bị ghi bàn là tất yếu. Hình ảnh Công Phượng thất thểu đi trên sân có lẽ phản ánh đúng nhất những gì mà HAGL đã và đang trải qua. Đó là hình ảnh mà không ít người trong số chúng ta phải xót xa”.



Khác với quan điểm có phần cực đoan của bầu Đức: “Nhiều CLB đang muốn dìm và đánh “hội đồng” HAGL”, BLV Quang Huy lại kể một câu chuyện nhỏ: “Nhiều HLV hay các nhà quản lý của nhiều đội bóng khi trao đổi với tôi đều có chung một tâm trạng. Họ cảm thấy không vui vẻ gì nếu HAGL bị xuống hạng. Nhiều CLB còn cảm thấy thương các cầu thủ trẻ.



Tôi nghĩ, đây không phải sự thương hại mà là sự chia sẻ và cảm thông. Bởi nhiều CLB cũng đang ước mơ làm bóng đá bài bản được như bầu Đức. Vì thế khi HAGL thất bại ở mùa giải này, họ cũng cảm thấy ít nhiều luyến tiếc”.



BLV Quang Huy không phê phán bầu Đức nhưng những chia sẻ của anh cũng đáng để bầu Đức phải suy ngẫm: “Tôi nói ra những điều không quá mới vì bản thân tôi hay nhiều chuyên gia bóng đá cũng từng nói. Ấy là V-League rất nghiệt ngã. Thực tế này, có lẽ bầu Đức hiểu hơn ai hết. Nhưng ông lại mong muốn mọi điều phải diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, có những chuyện trên sân cỏ lại không diễn ra như mong muốn ấy.



Các cầu thủ của HAGL mới chỉ là những học trò đá bóng. Họ có vẻ ngơ ngác giữa sự biến động đầy khắc nghiệp của V-League. HLV Guillaume mới chỉ dừng lại ở vị trí của một thầy giáo Học viện chứ chưa có uy thế của một vị tướng chỉ huy đánh trận. Vì thế, dẫn đến một HAGL đầy bất ổn, thiếu định hướng.



Việc trẻ hóa đội hình là việc nên làm nếu anh hoàn toàn đủ lực. Nhưng HAGL lại chưa đủ lực. Kể cả các đội mạnh trên thế giới cũng không dám mạo hiểm trẻ hóa gần như tuyệt đối nhân sự. Tôi lấy ví dụ Ajax Amsterdam (Hà Lan) vô địch Champions League năm 1995 với dàn cầu thủ rất trẻ. Nhưng HLV Van Gaal vẫn giữ lại trong đội hình hai trụ cột đầy kinh nghiệm là Danny Blind và Frank Rijkaard.

Cầu thủ HAGL cần nhanh chống ổn định lại tâm lý - Ảnh: Minh Tú Cầu thủ HAGL cần nhanh chống ổn định lại tâm lý - Ảnh: Minh Tú So sánh là rất khập khiễng nhưng nhìn lại HAGL, bầu Đức cũng giữ lại một số cầu thủ của lứa trước nhưng họ lại không xứng đáng là trụ cột vì chuyên môn quá yếu, không phải những cá nhân đặc biệt hay xuất sắc làm chỗ dựa cho toàn đội. Nghĩa là anh Đức đã thiếu đi sự tính toán mang tính căn cơ. Dù cách làm bóng đá của anh Đức rất bài bản.



V-League còn một chặng đường không quá dài mà trước mắt HAGL là liên tiếp 3 trận đấu sinh tử: Gặp Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp. Thực ra, việc đối đầu với HAGL vào thời điểm này không quá khó với các đội. Vì HAGL không có tuyệt chiêu nào cả, bị bắt bài hết cả rồi. Các đội có thể nhường hẳn tuyến giữa cho HAGL nhưng chọn cách phòng thủ hai tầng, rồi phất dài lên cho Tây làm bàn. HAGL có quyết định được số phận của mình không?”.



Chúng tôi hỏi: “Nếu HAGL không may xuống hạng, theo anh, điều gì sẽ xảy ra?”. BLV Quang Huy không ngần ngại trả lời: “Dĩ nhiên, nếu điều đó đến thì những người yêu HAGL sẽ buồn. Và có thể ít nhiều tác động đến suy nghĩ và cách làm bóng đá trẻ của những đội muốn học theo bầu Đức. Họ sẽ phân vân. Nhưng lại là điều tốt cho các đội. Bởi từ bài học của bầu Đức, các đội sẽ phải tính toán căn cơ hơn như tôi nói ở trên.



Lan Phương