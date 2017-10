BLV Quang Huy: ‘Sẽ không quân tử nếu luôn tìm cách đổ lỗi cho trọng tài!’

‘Nói gì thì nói V-League mùa này cũng đáng xem lắm chứ, dù đang ‘tùm lum tùm loe’ chuyện trọng tài. Thưởng thức các trận đấu với tâm thế phấn khởi – chẳng phải là điều hạnh phúc với một người làm nghề…chém gió như tôi hay sao’, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy dí dỏm phát biểu.

BLV Quang Huy trong một lần tác nghiệp nước ngoài - Ảnh facebook nhân vật BLV Quang Huy trong một lần tác nghiệp nước ngoài - Ảnh facebook nhân vật

"Chém gió" là cách nói cho vui chứ mỗi lời bình luận của Quang Huy luôn đạt độ nghiêm chuẩn bậc nhất và anh thường xuyên đưa ra những quan điểm riêng khá thú vị song không bao giờ xa vời thực tế. Quang Huy nhận xét: “Năm nay tôi xem V-League với cảm hứng lớn hơn hẳn so với những mùa trước. Ít ra cho đến thời điểm này, các đội đá với hết khả năng của mình và hầu hết đều cho thấy họ có sự chuẩn bị khá căn cơ.

Các CLB đều hiểu rằng, bóng đá Việt Nam đã qua giai đoạn kim tiền nên không thể sống “ảo” được mà phải tồn tại bằng đúng thực lực. Điều ấy lôi kéo khán giả đến đông hơn và sân cỏ ở cả ba miền trở nên nhộn nhịp, sống động hơn. Giá trị tinh thần mà mỗi đội bóng đang cố công xây dựng đem lại cho V-League năm nay sức sống khá mãnh liệt”.

Chúng tôi còn nhớ như in những câu bình luận “để đời” của Quang Huy vài năm trước khi anh tường thuật trực tiếp một trận đấu cuối mùa: “Thú thật với quý vị và các bạn, tôi không dám nói gì nhiều ở trận đấu này vì không thể biết những tình huống gay cấn mà hai đội tạo ra trên sân là thật hay giả.

Bản thân tôi đã từng bị một cú vấp là sau khi mình bình luận rất say sưa về các pha bóng và bày tỏ sự tiếc nuối khi cầu thủ không thực hiện thành công cú sút thành bàn, thì hóa ra sau này tất cả đều là sự giả dối. Họ đóng kịch tài quá”.

“Anh có bị cái cảm giác thật giả lẫn lộn ấy ám ảnh trong những trận đấu mà anh đã bình luận kể từ đầu mùa đến giờ?”. Quang Huy đáp: “Chưa, may mắn là 9 vòng đấu đã qua, tôi chưa thấy có cái giả xuất hiện. Nhưng lượt đi chưa kết thúc nên chưa thể nói trước được điều gì. Còn cả lượt về nữa cơ mà. Mọi sự nghi ngờ vẫn có thể xảy ra sau này. Nhưng chí ít hiện tại, chúng ta vẫn được xem những trận đấu hay và… thật!”.

Theo Quang Huy cuộc đua đến chức vô địch vẫn đang diễn ra gay cấn giữa 4 đối thủ: “Hải Phòng sau chuỗi dài toàn thắng đã chịu một trận hòa, một trận thua nhưng vẫn là đối thủ rất khó chịu. Đừng vội đánh giá nội binh của Hải Phòng là kém. Hoặc nói chính xác họ ý thức được việc mình có hai ngoại binh vượt trội thì những người còn lại sẵn sàng làm nền phía sau và kết quả là cả đội cùng được hưởng lợi.

Đã xong nhiệm vụ tại đấu trường châu Á, Bình Dương bắt đầu bứt tốc mà chiến thắng trước HAGL với tỷ số 5-0 là sự lên tiếng quá thuyết phục. Hà Nội T&T cũng đã tìm lại hình ảnh của chính mình với lối chơi mang dáng dấp thời HLV Phan Thanh Hùng bởi người đương nhiệm đã kế thừa những gì tốt đẹp nhất của ông Hùng.

Tỏ ra yếu thế hơn trong cuộc đua tứ mã nhưng FLC Thanh Hóa vẫn xứng đáng được coi là một ứng viên. Ông Lê Thụy Hải quá rành rẽ mọi chuyện và đầu óc tinh thông của một quái kiệt sẽ biết cách sắp xếp lại mọi bất ổn”.

Trọng tài Hà Anh Chiến (áo xanh) đã mắc lỗi nghiêm trọng tại vòng 9 V-League 2016 - Ảnh: Minh Tú Trọng tài Hà Anh Chiến (áo xanh) đã mắc lỗi nghiêm trọng tại vòng 9 V-League 2016 - Ảnh: Minh Tú

Báo chí mấy hôm nay đem chuyện trọng tài ra mổ xẻ và chê bai rất dữ dội nhưng Quang Huy không bi quan đến mức ấy. Anh nhìn nhận sự việc khá điềm tĩnh: “Chất lượng trọng tài năm nay không tệ. Tất nhiên sai sót quá nghiêm trọng của trọng tài Hà Anh Chiến khó chấp nhận nổi nhưng đây cũng chỉ là “án điểm”. Không thể vội vã kết luận trọng tài Chiến sai thì các trọng tài khác vứt đi hết.

Tôi nói thật là nhiều đội bóng cũng phải xem lại mình. Họ có thói xấu khó bỏ là rất thích đổ lỗi cho trọng tài. Cứ thua là đổ hết cho trọng tài dù nhiều khi lỗi của trọng tài rất nhỏ và chẳng liên quan gì đến thất bại cả. Kiểu đổ lỗi như thế vừa thiếu chuyên nghiệp, vừa làm hỏng cầu thủ. Phải học tập bóng đá nước ngoài. Thua là thua. Thua là do mình kém, do mình thiếu may mắn. Chứ đừng tìm cách réo ông trọng tài ra mắng. Thế là thiếu quân tử”.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam sắp tập trung trở lại, BLV Quang Huy tỏ ra hơi ưu tư: “Bóng đá Việt Nam không phải không có nhân tài mới nổi. Tôi quan sát các đội và thấy xuất hiện nhiều nhân tố mới. Nhưng khổ ở chỗ, cầu thủ Việt rất thiếu sự ổn định. Rõ ràng trận trước, tôi thấy có “thằng cu” đá hay lắm, nhưng đến vài trận sau là mất tăm mất tích. Có thể do tự mãn mà cũng có thể do ý thức rèn luyện rất có vấn đề. Vì thế HLV Hữu Thắng cũng không dễ dàng tuyển thêm quân được đâu”.

Quang Huy cũng nói về 3 cầu thủ HAGL đang ra nước ngoài thi đấu: “Tôi rất lo lắng cho họ. Đây đều là những cầu thủ xuất sắc của Việt Nam nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh một cách sòng phẳng được ở môi trường có trình độ cao hơn mình. Năm nay cứ để Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ở lại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng sang năm nếu cả 3 không trụ được thì nên rút cả về. Như thế sẽ tốt hơn cho tất cả các bên và quan trọng là không làm ảnh hưởng đến tương lai của chính những cầu thủ mà chúng ta đều yêu mến”.

Lan Phương