Bố Anh Khoa vào bếp nấu cơm để con trai mang sang Singapore

(TNO) Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online từ Singapore, tiền vệ Trần Anh Khoa cho biết bác sĩ đánh giá lạc quan về tốc độ hồi phục của anh và dặn quay trở lại để khám tiếp vào 2 tuần tới.

Anh Khoa lúc ở sân bay cho chuyến khám tại Singapore - Ảnh do nhân vật cung cấp Anh Khoa lúc ở sân bay cho chuyến khám tại Singapore -

Được biết, lần này do ở ngắn ngày nên gia đình Anh Khoa đã chuẩn bị đồ ăn cho anh mang theo. Đích thân bố của anh là ông Trần Thanh đã vào bếp để chiên gà làm món khoái khẩu cho cậu con trai mang theo qua Singapore dùng cho hợp khẩu vị.

Ở chuyến đi này, ngoài tiền vé máy bay, Anh Khoa đã ứng CLB SHB.Đà Nẵng 350 đôla Singapore tiền viện phí, cùng với 250 đôla Singapore ăn ở trong 2 ngày tại bệnh viện Parkway. Nói như tiền vệ này, anh chỉ cầm chừng đấy, chẳng mang thêm vì chẳng có nhu cầu mua sắm gì cả.

“Lần này sang bác sĩ Tan Jee Lim tiến hành thay băng cho tôi. Ông ấy dặn tôi phải chú ý giữ gìn vết thương sạch sẽ. Ông ấy đánh giá sau 1 tháng, vết mổ chấn thương của tôi đang bình phục tốt, tiến độ liền đúng yêu cầu”, Anh Khoa cho biết.

Như đã thông tin trước đó, vào rạng sáng ngày 29.10, Anh Khoa đã một lần nữa một mình bay trực tiếp từ Đà Nẵng sang Singapore để khám tại bệnh viện Parkway như yêu cầu.

Chiếc nẹp đặc biệt dùng để cố định gối cho Anh Khoa - Ảnh do nhân vật cung cấp Chiếc nẹp đặc biệt dùng để cố định gối cho Anh Khoa -

Hiện tại, Anh Khoa đang được đeo một chiếc nẹp đặc biệt, mà như Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB SHB.Đà Nẵng từng chia sẻ có giá không hề rẻ.

Tại bệnh viện Parkway sáng nay, bác sĩ Tan Jee Lim sau khi kiểm tra đầu gối Anh Khoa đã điều chỉnh chiếc nẹp này giúp anh có thể co đầu gối lại một chút (chiếc nẹp đặc biệt này giúp cố định đầu gối Anh Khoa, có nhiều nấc để sau những quãng thời gian nhất định từ 2 tuần trở lên sẽ nới nút để Anh Khoa tập các bài co giãn đầu gối).

“Bác sĩ Tan Jee Lim dặn tôi 2 tuần nữa sẽ quay trở lại đây để khám. Khi đó, ông sẽ vặn ống nẹp thêm để tôi có thể co nhẹ đầu gối. Hiện tại, với cái nẹp này chân tôi thẳng băng, không co lại được. Nhưng qua thời gian, tôi sẽ chỉnh nẹp để co duỗi từng chút, từng chút một.

Dự kiến tôi sẽ phải đeo chiếc nẹp này trong vòng 6 tháng. Nếu khả quan, phải đến khi đó mới tháo nẹp được”, Anh Khoa cho biết trong lúc mở máy ra xem trận bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên giữa Hà Nội T&T và TP.HCM. Anh cho biết, do U.21 SHB.Đà Nẵng đã bị loại sớm nên anh sẽ ủng hộ cho đội chủ nhà.

Dự kiến, 9 giờ sáng mai (giờ VN) ngày 31.10, Anh Khoa sẽ cùng bác sĩ Tan Jee Lim bay về TP.HCM để dự buổi tọa đàm do bệnh viện Parkway tổ chức, nhằm chia sẻ thông tin về tình hình chấn thương, quá trình điều trị và hồi phục cho quanh ca chấn thương nặng hiếm gặp của anh.

Tiểu Bảo