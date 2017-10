Bộ Công an kết luận hai lãnh đạo VFF không nhận hối lộ

Ông Nguyễn Xuân Gụ - phó Chủ tịch VFF tại buổi họp báo sáng 14.10.2015 - Ảnh: Thúy Hằng Ông Nguyễn Xuân Gụ - phó Chủ tịch VFF tại buổi họp báo sáng 14.10.2015 - Ảnh: Thúy Hằng

Ông Nguyễn Xuân Gụ - phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông cho biết: “Tại cuộc họp Ban chấp hành VFF vào ngày 13.10, lãnh đạo VFF đã công bố văn bản do Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến ký gửi VFF.Trong đó đã khẳng định kiến nghị, tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, về việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn có hành vi nhận hối lộ là không có căn cứ, không có sự việc phạm tội.Kết luận nói trên của cơ quan điều tra đồng thời cũng đã được VFF thông báo tới các tổ chức thành viên để làm sáng tỏ sự việc, đảm bảo sự minh bạch và uy tín cho lãnh đạo VFF trước các hành vi tố cáo tiêu cực”.Vào tháng 7 năm 2015, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ký công văn gửi Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, đề nghị tiến hành điều tra nội dung ghi trong đơn tố cáo của ông Chương.Đồng thời, chính ông Dũng cũng chỉ đạo Ban kiểm tra VFF tiến hành xác minh. Ban kiểm tra VFF kết luận ông Dũng và ông Tuấn không nhận khoản tiền 100 triệu đồng như bị tố cáo.