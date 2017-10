Bộ Công an kết luận không có bán độ ở trận Việt Nam - Malaysia

(TNO) Hôm nay (26.12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo sẽ không tiếp tục điều tra nghi án bán độ của đội tuyển Việt Nam ở trận thua Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2014.

>> Báo chí quốc tế quan tâm đến nghi án bán độ ở AFF Cup 2014

>> Tuyển thủ Việt Nam Đinh Tiến Thành: 'Chúng tôi không bán độ

>> Loại bỏ cầu thủ bán độ khỏi đời sống bóng đá



Không có bất cứ tiêu cực nào ở trận Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia tại Mỹ Đình hôm 11.12 - Ảnh: Minh Tú

Sáng nay 26.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an trong năm 2014. Liên quan tới cuộc điều tra nghi án bán độ của tuyển Việt Nam, Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) khẳng định, đó mới chỉ là phát ngôn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và qua thời gian điều tra lãnh đạo Bộ Công An cho biết, chưa có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không tiếp tục điều tra.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Công ty an ninh Sportradar (Thụy Sỹ) cũng khẳng định không có bất cứ dấu hiệu nào từ thị trường cá độ và mạng online đổ tiền đầu tư bất thường vào trận Malaysia thắng 4-2 trước chủ nhà Việt Nam tại sân Mỹ Đình tối 11.12. Tuy nhiên, VFF khẳng định vẫn chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra mới giải ngân tiền thưởng cho thầy trò HLV Toshiya Miura.

Trước đó, việc tuyển Việt Nam bất ngờ thảm bại trước Malaysia và mất vé vào chung kết khiến dư luận không khỏi nghi ngờ. Sau khi chơi thuyết phục trên sân khách với tỷ số 2-1, tuyển Việt Nam mắc phải sai sót khó hiểu và chóng vánh chỉ trong 45 phút đầu tiên. Sai sót có hệ thống cùng phong độ giảm sút bất thường của một số cầu thủ khiến người hâm mộ nước nhà hụt hẫng và đặt dấu hỏi về trận thua trên sân Mỹ Đình.

Ngay sau đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem có hay không tiêu cực trong trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên sau hai tuần điều tra, Bộ Công an đã khẳng định không có bất cứ tiêu cực nào và các tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn trong sạch.

Lĩnh Nam

Lĩnh Nam