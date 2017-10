Bố của Danielle De Rossi quyết thắng U.19 Việt Nam

(TNO) HLV Alberto De Rossi của đội U.19 AS Roma cho biết đội bóng của ông rất muốn giành chiến thắng trong trận ra quân gặp U.19 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U.19 Nutifood.

HLV Alberto De Rossi đánh giá cao U.19 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Theo thông tin từ ban tổ chức, U.19 AS Roma ban đầu tỏ ra phân vân khi nhận được lời mời tham dự giải giao hữu quốc tế U.19 Nutifood. Tuy nhiên, sau khi biết đội tuyển U.19 Việt Nam từng thắng U.19 Úc đến 5-1 tại vòng loại giải U.19 châu Á cùng với sự góp mặt của U.19 Tottenham và U.19 Nhật Bản, đội bóng Ý mới đồng ý sang tham dự.

Cũng chính vì vậy, HLV Alberto De Rossi, bố của tiền vệ nổi tiếng Danielle De Rossi (người đang khoác áo đội 1 AS Roma và tuyển Ý) tuyên bố: “Dù chưa biết nhiều về U.19 Việt Nam nhưng tôi đánh giá cao việc đội tuyển của các bạn đã lọt vào VCK U.19 châu Á và nhất là nghe tin U.19 Việt Nam từng thắng Úc đến 5-1. Do vậy trận gặp chủ nhà chiều nay rất khó khăn nhưng tôi tin AS Roma sẽ chơi tốt để chiến thắng”.

Sự tự tin của HLV Alberto De Rossi là có cơ sở khi ông cho biết đội hình U.19 AS Roma sang Việt Nam lần này khá mạnh. Sức mạnh của đội bóng Ý sẽ là bộ đôi Francesco Di Mariano và Luca Mazzitelli. Đây là 2 cầu thủ đã từng vài lần được gọi lên đội 1 của AS Roma.



U.19 AS Roma tập trên sân Thống Nhất - Ảnh: Khả Hòa

Không chỉ vậy, thể hình của các cầu thủ U.19 AS Roma cũng rất tốt. Một số cầu thủ U.19 Việt Nam nhận xét rằng các cầu thủ Ý tuy không to cao bằng U.19 Úc nhưng cũng nổi trội so với các đội dự giải giao hữu quốc tế lần này.

Trong buổi tập chiều qua trên sân Thống Nhất, các học trò của ông Alberto De Rossi cho thấy khả năng xử lý bóng tốt và những pha dứt điểm của họ khá chính xác. Cộng với lợi thế về thể hình, có thể thấy rằng U.19 AS Roma sẽ là một đối thủ đáng gờm cho U.19 Việt Nam.



HLV Graechen rất tin tưởng các học trò - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, chuyện thắng thua không phải là quá quan trọng với thầy trò HLV Guillaume Graechen. Vừa trở về từ Pháp sau kỳ nghỉ, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra hài lòng với tình hình của đội U.19 Việt Nam. Sau buổi tập chiều qua, HLV Graechen đã có hơn 10 phút nói chuyện với cả đội.

Vị HLV người Pháp nói rằng điều quan trọng không phải là kết quả trận đấu mà quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện được khả năng của bản thân, thể hiện được lối chơi của đội bóng. Ông cũng cho biết dù không biết gì nhiều về U.19 AS Roma nhưng ông tin rằng nếu các cầu thủ chơi bóng theo cách của mình thì U.19 Việt Nam sẽ có được một thế trận thuận lợi.

Tân Lam

