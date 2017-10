Bỏ giải chỉ vì thiếu tiền

Phải đảm bảo an toàn các trận đấu Hôm qua, phó BTC giải Dương Nghiệp Khôi - TTK LĐ cho biết: “Vấn đề đảm bảo an ninh an toàn ở mỗi trận đấu luôn đuợc chúng tôi đặt lên hàng đầu. Để tránh những việc không hay có thể xảy ra, BTC giải đã yêu cầu các giám sát cùng thành viên BTC giải đi kiểm tra kỹ từng sân một, đặc biệt là những sân nóng hay xảy ra sự cố như sân Hải Phòng, sân Vinh… Các BTC sân đều cam kết sẽ tổ chức tốt. Năm 2010 là năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên tất cả các sân dù là ở Hà Nội hay ở các địa phương khác đều mong muốn đóng góp một phần công sức để chào mừng ngày lễ quan trọng này”.