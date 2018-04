‘Bó tay’ với Ban Kỷ luật VFF

Ban tổ chức sân Cẩm Phả bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân và bắn pháo thiên thanh từ bên ngoài vào ở trận Than Quảng Ninh - Nam Định ở vòng 6 V-League ngày 22.4. Hai cầu thủ Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Trần Mạnh Cường (Nam Định) do có hành vi bạo lực với nhau trong trận đấu này cùng bị treo giò mỗi người 2 trận.