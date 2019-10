Bố trí lối đi riêng cho 1.000 khán giả Malaysia ở sân Mỹ Đình

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, vào tối 10.10, sẽ có khoảng 1.000 cổ động viên Malaysia có mặt ở sân Mỹ Đình và được bố trí lối đi riêng, chỗ ngồi riêng trên khán đài. Để đảm bảo an toàn cho khán giả đội khách, VFF và cơ quan công an sẽ điều riêng lực lượng an ninh ở khu vực chỗ ngồi của họ. Nếu khán giả VN được VFF khuyến khích đến sân sớm từ 16 giờ thì khán giả Malaysia nên đến sân từ 17 giờ. Tuy số vé dành cho khán giả đội khách là 2.000 (theo đúng quy định của FIFA) nhưng kể cả họ chỉ sang 1.000 người, VFF cũng không bán số vé thừa cho cổ động viên VN vì không thể ngồi chung cùng một khu vực.

Các CĐV sẽ bị kiểm tra gắt gao trước khi vào sân Mỹ Đình ĐỘC LẬP

Ngày 10.10, VFF sẽ phân phối vé cho các nhóm cổ động viên VN và bán trực tiếp 500 vé tại trụ sở VFF cho đối tượng thương binh, cựu chiến binh. Tuy nhiên từ sáng sớm 9.10, đã khá đông người tự xưng là thương binh đến trước cổng VFF gây hỗn loạn. Về vé cho đội tuyển VN, mỗi thành viên được 10 vé.

VFF và các cơ quan có liên quan đặt ra yêu cầu chung là bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau trận đấu, kiểm soát gắt gao, chặt chẽ nhất từ trước đến nay. Không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy hoặc gây rối làm mất trật tự công cộng, không để xảy ra khủng bố, cháy nổ, tờ rơi có nội dung xấu. Khán giả không được nhảy qua hàng rào, ném vật lạ xuống sân, không mang vũ khí, dụng cụ có khả năng gây sát thương, chất cháy nổ…Sẽ bố trí lực lượng an ninh đông hơn những trận đấu quốc tế trước đây trên sân Mỹ Đình nhằm kiên quyết ngăn chặn hành vi đốt pháo sáng, pháo nổ. Xử lý nghiêm đối với những đối tượng cố ý giấu pháo sáng, pháo thăng thiên đưa vào sân.

VFF VÀ FAM trước đó đã có cuộc họp để phối hợp đảm bảo an ninh cho trận đấu FAM

Cũng để tránh tình trạng vỡ sân và chống thất thu tiền vé, VFF và cơ quan công an đã thiết lập kế hoạch kiểm soát khán giả một cách cụ thể, chi tiết. Theo đó, trận đấu diễn ra vào 20 giờ, khán giả được vào sân trước đó 4 tiếng (từ 16 giờ). Ban tổ chức sẽ bố trí lực lượng kiểm soát tổng cộng 6 cổng (5 nhân viên bảo vệ kiểm soát vé và 6 cảnh sát/cổng), trong đó 5 cổng kiểm soát khán giả sử dụng vé giấy và 1 cổng vé điện tử (lần đầu tiên VFF thử nghiệm vé điện tử tại duy nhất cửa 5, tầng 2 khán đài B - khán giả vào sân không phải bằng vé giấy và bằng mã vé được lưu lại trong điện thoại và được đeo vòng tay nhận định sau khi vào cổng).

Sau khi kiểm soát vé lần 1, ban tổ chức tiếp tục triển khai kiểm soát vòng thứ 2, gồm khán đài A với 7 cửa và 1 cửa kính đường hầm cho khách VIP, khán đài B 6 cửa, khán đài C 4 cửa và khán đài D 4 cửa. Tại mỗi cửa sẽ bố trí 4 nhân viên bảo vệ và 4 cảnh sát kiểm soát vé lần 2, không cho bất kỳ ai không có vé vào sân qua lối này. Bộ phận an ninh và hướng dẫn chỗ ngồi cho khán giả sẽ kiểm soát khán giả lần 3 cũng là lần cuối, nhằm ngăn chặn các hành vi mang chai lọ, vật cứng và thẩm lậu vé.

Tuyển Malaysia trong buổi tập ngày 9.10 trên sân Mỹ Đình ĐỘC LẬP

Trước đó, sau sự cố bạo lực ở sân Bung Karno của Indonesia ở lượt trận đầu bảng G khiến 3 người bị thương, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã trực tiếp đến Hà Nội để có cuộc họp với tổ chức đồng cấp của Việt Nam (VFF) nhằm phối hợp đảm bảo an ninh cho CĐV và thành viên tuyển quốc gia nước này khi đến sân Mỹ Đình.

Sau cuộc họp trên, đại diện ủy ban an ninh của FAM đánh giá cao kế hoạch của VFF về việc sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thắt chặt an ninh, đảm bảo sự an toàn cho CĐV và tuyển Malaysia đến Hà Nội. “Với sự chủ động và hợp tác tốt đẹp giữa VFF và chính quyền Việt Nam, FAM rất cảm ơn và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp”, FAM cho biết trong một tuyên bố.