Bốc thăm bảng A vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2012 

Hôm qua bảng trưởng bảng A vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên là CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Do Hà Tĩnh giờ chót xin không tham gia nên bảng A còn 6 đội là SLNA, Vicem Hải Phòng, Hà Nội T&T, Trẻ Hà Nội, Than Quảng Ninh (TQN) và Thừa Thiên-Huế thi đấu vòng tròn một lượt trên sân Vinh (2 trận, trận 1 từ 15 giờ và trận 2 từ 17 giờ) và sân phụ (15 giờ), tính điểm xếp hạng. Đội nhất vòng loại bảng sẽ vào thẳng VCK, đội nhì sẽ chờ so sánh hiệu số với các đội nhì khác của 3 bảng B, C, D để xác định có lọt tiếp vào VCK không. Lịch thi đấu bảng A như sau: Ngày 5.9: Vicem Hải Phòng - Huế (sân phụ), TQN - Hà Nội T&T, SLNA - Trẻ Hà Nội. Ngày 7.9: TQN - Hải Phòng (sân phụ), Trẻ Hà Nội - Huế, SLNA - Hà Nội T&T. Ngày 9.9: Trẻ Hà Nội - TQN (sân phụ), Hà Nội T&T- Vicem Hải Phòng, SLNA - Huế. Ngày 11.9: Hà Nội T&T - Trẻ Hà Nội (sân phụ), Huế - TQN, SLNA - Vicem Hải Phòng. Ngày 13.9: Huế - Hà Nội T&T (sân phụ), Vicem Hải Phòng - Trẻ Hà Nội, SLNA - TQN.

Các trận đấu U.21 sắp diễn ra trong tháng 9 - Ảnh: Bá Châu Cũng trong hôm qua, bảng trưởng là CLB bóng đá SHB Đà Nẵng cho biết bảng B sẽ họp chuyên môn 9 giờ ngày 1.9 và thi đấu từ ngày 2.9 trên sân Chi Lăng. Tại bảng C, bảng trưởng là CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa cho biết cuộc họp chuyên môn vào 9 giờ ngày 3.9 và thi đấu ngày 3 trận liên tục từ 4.9 đến 16.9 trên sân Nha Trang. Tại bảng D, bảng trưởng Sở VH-TT-DL Long An và CLB Đồng Tâm Long An cho biết họp chuyên môn vào 9 giờ ngày 27.8 và sẽ thi đấu từ 1.9. Q.T >> Sông Lam Nghệ An tiến sát ngôi vô địch

