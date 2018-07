Bốc thăm lại, Olympic Việt Nam có thể xáo trộn mọi kế hoạch ở ASIAD

Phương thức bốc thăm lại toàn bộ từ đầu hay sẽ bốc thăm theo kiểu ấn định 2 đội bị “bỏ quên” UAE và Palestine vào các bảng có sẵn ban đầu vẫn chưa rõ ràng. Hãng tin Reuters cho biết 2 đội UAE và Palestine sẽ được ấn định xếp vào các bảng có sẵn, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đưa ra chi tiết cụ thể hơn là 2 đội bóng Tây Á này sẽ được đưa vào 2 bảng B (Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh và Qatar) và E (Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain) khiến 2 bảng này thành 5 đội/bảng trong khi các bảng A, C, D và F vẫn có 4 đội như cũ.

Việc thay đổi này cũng kéo theo lịch thi đấu phải điều chỉnh vì các bảng B và E có 5 đội sẽ đấu nhiều trận hơn, nên phải đấu sớm từ ngày 10.8 và các bảng còn lại vẫn đấu từ 14.8. Thế nhưng điều này đặt ra câu hỏi là dựa vào cơ sở nào mà LĐBĐ châu Á (AFC), BTC xếp 2 đội UAE và Palestine vào 2 bảng này? Liệu các đội trong bảng có đồng tình khi phải tăng số trận khiến cơ hội đi tiếp sẽ khó khăn hơn (mỗi bảng chỉ chọn 2 đội đầu bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất)? Hay đây là sự thỏa thuận “ngầm” giữa AFC, nước chủ nhà và những đội khác trong bảng theo kiểu thỏa hiệp để khỏi bốc thăm lại gây xáo trộn?

Tuy nhiên, cuối giờ chiều qua trên trang web AFC cũng như trang Football at the 2018 Asian Games đều khẳng định không có chuyện xếp 2 đội UAE và Palestine vào 2 bảng B và E vì sẽ rất vô lý khi 2 bảng này đã có ít nhất một đội Tây Á, còn bảng A (có chủ nhà) và bảng D (có VN) lại chưa có đội Tây Á nào. Vì vậy AFC sẽ tiến hành bốc thăm lại với 2 bảng A, B có 5 đội/bảng và 4 bảng C, D, E, F đều có 4 đội/bảng.

Đáng chú ý là chủ nhà Indonesia sẽ chấp nhận nằm ở bảng A có 5 đội. Lịch thi đấu 2 bảng A, B sẽ bắt đầu từ ngày 10.8, các bảng còn lại từ 14.8. Như vậy, nếu Olympic VN rơi vào một trong 2 bảng này sẽ phải xáo trộn toàn bộ kế hoạch như có thể đôn giải tứ hùng quốc tế tại Hà Nội (dự kiến từ ngày 3 - 7.8) lên sớm 2 - 3 ngày và phải lên đường sớm, có thể ngày 7.8 đã phải sang Jakarta thay vì ngày 11.8 như kế hoạch trước đây. Chưa hết, thầy trò HLV Park Hang-seo còn phải chạy đua với thời gian và thay đổi giáo án, điểm rơi cho phù hợp.

Sau buổi tập đầu tiên tại VFF, hôm qua 24.7, đội Olympic VN đã di chuyển đến Trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên) để có buổi tập thứ 2. HLV Park Hang-seo rất lo lắng vì tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị giãn dây chằng phải nghỉ khoảng 3 ngày. Hậu vệ Trịnh Văn Lợi bị căng cơ cũng phải nghỉ 2 ngày. Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đại diện VFF phía nam được chọn làm lãnh đội đội tuyển Olympic VN; còn ông Phan Anh Tú, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF, được giao nhiệm vụ lãnh đội đội tuyển bóng đá nữ VN tại ASIAD. Đề cập chuyện bốc thăm lại, HLV Park Hang-seo chỉ nói ngắn gọn: “Tôi được biết chiều 25.7 AFC sẽ bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD. Tôi không hiểu việc bốc thăm này theo hướng nào, nhưng nếu VN rơi vào bảng 5 đội và phải thi đấu từ 10.8 thì VFF và đội tuyển sẽ phải thay đổi hết mọi thứ”. Lan Phương

Giang Lao - Đăng Khoa