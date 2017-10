Bốc thăm vòng loại bảng D giải U.21 Báo Thanh Niên 2012 

Hôm qua tại Long An, bảng trưởng bảng D là Sở VH-TT-DL Long An tiến hành họp chuyên môn và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho vòng loại bảng. Có 6 đội tham dự gồm Kiên Long Bank Kiên Giang (KG), Hùng Vương An Giang (AG), Cao su Đồng Tháp (ĐT), Vĩnh Long, Cần Thơ và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng đều trên sân Long An. Đội đầu bảng sẽ vào thẳng vòng chung kết tại Ninh Thuận, đội xếp thứ nhì sẽ chờ so chỉ số phụ với các đội nhì 3 bảng A, B, C để xác định tiếp 2 vé vào VCK.

Hôm qua tại Long An, bảng trưởng bảng D là Sở VH-TT-DL Long An tiến hành họp chuyên môn và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho vòng loại bảng. Có 6 đội tham dự gồm Kiên Long Bank Kiên Giang (KG), Hùng Vương An Giang (AG), Cao su Đồng Tháp (ĐT), Vĩnh Long, Cần Thơ và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng đều trên sân Long An. Đội đầu bảng sẽ vào thẳng vòng chung kết tại Ninh Thuận, đội xếp thứ nhì sẽ chờ so chỉ số phụ với các đội nhì 3 bảng A, B, C để xác định tiếp 2 vé vào VCK. Tại cuộc họp, nhà báo Quang Tuyến, ủy viên thường trực BTC, thay mặt BTC giải nhấn mạnh tiêu chí của giải U.21 là “xanh - sạch - đẹp”, nên đề nghị các đội bóng nêu cao phong cách thi đấu, thể hiện tốt tinh thần tranh đua quyết liệt nhưng tuyệt đối không cay cú ăn thua. BTC giải cũng yêu cầu BTC bảng xử lý nặng với các hành vi phi thể thao và cần thiết loại ra khỏi giải. Tổng thư ký LĐBĐ Long An Phạm Văn Chương khẳng định nếu có tranh chấp thứ hạng sẽ điều chỉnh lịch bố trí đá cùng giờ cho các đội ở lượt cuối nhằm đảm bảo công bằng và chính xác.

Bốc thăm lịch thi đấu bảng D tại Long An - Ảnh: Khả Hòa Lịch thi đấu cụ thể bảng D như sau (ngày đá 2 trận: trận đầu 15 giờ 30, trận thứ hai lúc 17 giờ 30; ngày đá một trận lúc 15 giờ 30): Vĩnh Long - Cần Thơ, AG - ĐTLA (5.9), ĐT - KG (6.9), ĐTLA - Cần Thơ (7.9), Vĩnh Long - KG , AG - ĐT (8.9), Cần Thơ - KG, ĐTLA - ĐT (10.9), Vĩnh Long - AG (11.9), Cần Thơ - ĐT (12.9), KG - AG, Vĩnh Long - ĐTLA (13.9), AG - Cần Thơ (15.9), ĐT - Vĩnh Long, KG - ĐTLA (16.9). T.K >> Giải U.21 Báo Thanh Niên vào hệ thống bầu chọn giải thưởng fair play

