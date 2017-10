Bóng đá Huế đặt mục tiêu thăng hạng

Huế là mảnh đất yên bình, trầm lắng, thế nhưng người Huế lại yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. Hồi Huế đá ở giải A1 toàn quốc trong thập niên 90, sân Tự Do luôn được mệnh danh là chảo lửa của bóng đá miền Trung. Thế nhưng, những năm trở lại đây, tình yêu đó bị bào mòn dần, bởi Huế không đủ tiềm lực để góp mặt ở V-League. Thi đấu ở giải hạng nhất, nhưng năm nào Huế cũng an phận trụ hạng, dù họ có thừa tiềm lực để tranh suất lên V-League. Đội bóng thi đấu không mục tiêu, khiến HLV và cầu thủ đều chán nản, chứ nói gì đến người hâm mộ. Đó cũng là lý do khiến HLV Đoàn Phùng nhiều lần đưa đơn xin nghỉ để tìm việc ở môi trường mới, thử thách hơn.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế giao chỉ tiêu cho đội bóng thăng hạng V-League mùa giải năm nay đồng nghĩa với việc đội bóng được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Số tiền 11 tỉ đồng cho mùa giải mới chẳng thấm vào đâu so với các đội khác, nhưng dù sao đó cũng là một con số tạm ổn với đội bóng cố đô. Ban huấn luyện cũng được làm mới, khi HLV Đoàn Phùng được đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật còn trợ lý HLV Nguyễn Đức Dũng được đôn lên làm HLV trưởng.

Xét về lực lượng, dù không được đầu tư mạnh, nhưng Huế lại có lực lượng tương đối khá nếu so với các đối thủ khác như SQC Bình Định, Cần Thơ, Hà Nội ACB, CLB TP.HCM... Các cầu thủ trẻ đang độ chín như Cảnh Lâm, Độ Thắng, Tuấn Tú, Đức Quý... đã từng nhiều năm gắn bó với nhau nên chơi rất ăn ý. Tiền vệ phải Trịnh Xuân Hoàng mà Huế vừa tậu về từ Ninh Bình cũng là một sự bổ sung cần thiết để giúp tuyến giữa của họ mạnh hơn. Về ngoại binh, đội bóng cố đô cũng đã hoàn tất hợp đồng cho các cầu thủ Miguel (tiền đạo, Argentina), Ikechukwu (tiền đạo, Nigeria) và Edezio (trung vệ, Brazil) để thực hiện khát vọng thăng hạng của mình.

Trong khi các đối thủ đề ra mục tiêu thăng hạng mùa này không thực sự mạnh, thì với lực lượng hiện có, nhiều khả năng Huế sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Đức Dũng nói: “Thi đấu có mục tiêu rõ ràng khiến tất cả các cầu thủ đều máu hơn. Những ngày qua, toàn đội tập sung hơn hẳn và ai cũng thể hiện quyết tâm thi đấu tốt để đưa bóng đá Huế trở lại V-League. Chúng tôi chưa biết rõ lắm về các đối thủ ở giải hạng nhất năm nay, nhưng chúng tôi sẽ tạo nên một đội Huế mạnh mẽ suốt mùa giải, để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ”.

Quang Huy