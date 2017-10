Bóng đá nam phải giành HCV SEA Games 27

Tuyển VN không bổ sung cho trận gặp Hồng kông Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã công bố danh 26 cầu thủ đội tuyển VN dự trận thứ 2 gặp Hồng Kông Trung Quốc thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 22.3. So với danh sách đợt 1, đội chỉ thiếu hai cầu thủ Lê Hoàng Thiên và Vũ Minh Tuấn. Hai cầu thủ bị loại sát ngày gặp UAE vào 6.2 vừa qua cũng được gọi trở lại là tiền đạo Hà Minh Tuấn và hậu vệ Dương Thanh Hào (lần trước bị loại do gặp vấn đề về sức khỏe). HLV Phúc cho biết: “Do đội tuyển đã chơi khá ăn ý ở đợt tập trung đầu tiên nên tôi không triệu tập thêm ai. Ngày 11.3, đội sẽ tái tập trung và hai cầu thủ Việt kiều là Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân cũng sẽ về nước trước đó vài ngày. VN đã chơi khá hay và chỉ để thua UAE với tỷ số sát nút 1 - 2. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần cũng như chỉnh sửa được một vài khiếm khuyết về chuyên môn, để có được kết quả tốt khi gặp Hồng Kông trên sân khách”. Danh sách đội tuyển VN: 24 cầu thủ gồm: 3 thủ môn: Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). 9 hậu vệ: Gia Từ (Vissai Ninh Bình), Thanh Hào (Đồng Tháp), Đinh Tiến Thành, Đào Văn Phong, Lê Quang Hùng (Vicem Hải Phòng), Văn Nam (Nam Định), Âu Văn Hoàn (SLNA), Xuân Hùng (Hà Nội T&T), Michal Nguyễn (Đức). 10 tiền vệ: Nguyên Sa, Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Hoàng Thịnh (SLNA), Huy Hùng (Hà Nội), Lê Tấn Tài (Vicem Hải Phòng), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Thành Lương, Văn Quyết (Hà Nội T&T), Danh Ngọc, Mạnh Dũng (Vissai Ninh Bình). 3 tiền đạo: Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hải Anh (TĐCS Đồng Tháp), Mạc Hồng Quân (CH Czech).