Bóng đá nữ nên điều chỉnh lịch đấu

Cho dù lịch thi đấu lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc đã được sắp xếp ngẫu nhiên trước và các đội bóng cũng ủng hộ địa phương đăng cai Hà Nam mỗi ngày chỉ tổ chức một trận (giống như TP.HCM tổ chức lượt đi cũng mỗi ngày một trận), tuy nhiên có lẽ VFF và BTC giải đã không lường được tính chất giải năm nay càng về cuối lại càng gay go, khi trước lượt đấu cuối cùng có đến 4 đội có thể đoạt chức vô địch nên khiến cho việc sắp xếp lịch như vậy vô hình trung không đảm bảo sự công bằng cho giải.

Sau 9 lượt trận, thật bất ngờ khi cả 4 đội Phong phú Hà Nam, Than khoáng sản VN, Hà Nội 1 và TP.HCM cùng đạt 17 điểm, đều có cơ hội lên ngôi hậu. Nếu tính về hiệu số, TP.HCM (+12) và Hà Nội (+10) đang lợi thế nhất, trong khi Than VN (+8) và Hà Nam (+6) kém thế hơn. Nhưng ở lượt cuối 4 đội này lại gặp nhau trực tiếp khi TP.HCM gặp Than khoáng sản VN (ngày 28.5) và Hà Nội 1 gặp Hà Nam (ngày 30.5). Rõ ràng việc 2 trận này đá lệch ngày là không hợp lý vì đội đá sau khi đã biết kết quả của 2 đội đá đầu cùng tranh chấp với mình sẽ thuận lợi trong việc tính toán để đạt đến thứ hạng tốt nhất.

Được biết phía TP.HCM cũng đã có ý kiến đến BTC về vấn đề này với mong muốn có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các đội. Theo chúng tôi VFF và BTC nên lùi trận TP.HCM gặp Than khoáng sản VN đá cùng vào ngày 30.5 trên sân khác gần với sân Hà Nam như Nam Định hoặc Ninh Bình. Như thế giải đấu sẽ trở nên hào hứng rất nhiều và bóng đá nữ vô địch quốc gia mùa này sẽ có một kết thúc trọn vẹn.

Q.T

