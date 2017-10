Bóng đá nữ TP.HCM thất bại

Đội nữ TP.HCM đã khởi đầu không thuận lợi trong ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia khi chơi lép vế trước á quân mùa trước là Than khoáng sản VN và chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Vũ Thị Ngân. Hơn thế, hậu vệ Lê Thị Thúy Loan (2, TP.HCM) còn bị thẻ đỏ. Năm ngoái, TP.HCM đã có một mùa giải không thành công khi chỉ đứng thứ 4/6. Với thất bại đầu tiên ở mùa này, mục tiêu lọt vào top 3 của TP.HCM sẽ hết sức khó khăn. Hôm nay, trận đấu giữa hai “chị em” Hà Nội Tràng An 1 và Hà Nội Tràng An 2 sẽ hứa hẹn gay cấn.

L.P