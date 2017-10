Bóng đá nữ Việt Nam được tăng giải thưởng

Theo đó, đội vô địch, á quân và thứ 3 sẽ lần lượt được nhận 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng (tăng thêm 50 triệu cho mỗi danh hiệu). VFF sẽ trích từ khoản tiền 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ độc quyền của giải sau lễ ký kết đuợc hai bên thực hiện vào chiều nay.

Sau 3 lượt trận khá hấp dẫn, Phong Phú Hà Nam đang tạm xếp vị trí dẫn đầu với 9 điểm. Hà Nội Tràng An 1 đứng thứ 2 với 7 điểm. Than Khoáng sản Việt Nam và đương kim vô địch TP.HCM bám đuổi sát nút. Rất đáng tiếc cho TP.HCM vì cho đến hết giải sẽ không thể có sự cống hiến của tuyển thủ Kim Hồng. Ngay ở trận đấu thứ 2 gặp Hà Nội Tràng An 2, chị bị đứt nửa dây chằng đầu gối, tổn thương cơ khoeo và sẽ phải phẫu thuật sau 2 tuần tới.

Một tuyển thủ khác cũng sẽ có thể vắng mặt trong 3 trận đấu sắp tới nhưng vì lý do khác. Tiền vệ Nguyễn Thị Muôn của Hà Nội Tràng An 1 đã bị thẻ đỏ trong trận đấu gặp Thái Nguyên 2 ngày trước. Cuối hiệp một ở trận đấu này, sau một tình huống tấn công của Hà Nội Tràng An 1, vì cho rằng Muôn đã phạm lỗi với Nguyễn Hải Hòa nên trọng tài Hoàng Anh đã quyết định rút thẻ vàng.

Trên thực tế, Muôn đã cố né để không có va chạm mạnh với đối phương nhưng do đang đà chạy nên Hải Hòa bị ngã ở sát đường biên. Không kiềm chế được sự uất ức, Muôn đã xô đẩy trọng tài Hoàng Anh mặc dù đồng đội chạy vào can ngăn.

Ông Nguyễn Trọng Thảo, trưởng phòng bóng đá nữ VFF cho biết, trọng tài Hoàng Anh đã phạm lỗi nhận định khi phạt Muôn thẻ vàng. Còn Muôn bày tỏ: “Tôi đã rất cố gắng không làm Hòa bị chấn thương nhưng không ngờ hành động fair-play của mình lại bị trọng tài đánh giá sai là đốn ngã đồng đội. Tôi rất buồn!”. Vì đã có thẻ vàng ở trận đấu trước đó, cộng với thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp, Muôn sẽ phải nghỉ 3 trận.

VTV sắp mua được bản quyền truyền hình Euro 2012 Cuối tháng 3 vừa qua, các đơn vị và đài truyền hình Việt Nam đã gửi hồ sơ thầu bản quyền truyền hình Euro 2012 tới công ty SportFive (S5) nhưng cho đến thời điểm này, công ty đa quốc gia nói trên vẫn chưa có câu trả lời chính thức về đối tác cuối cùng được chọn lựa. Giá tiền mà S5 đưa ra cho các đài tại Việt Nam lên tới 5 triệu USD. Ngày 22.4 tới đây, S5 sẽ có mặt tại Hà Nội và làm việc với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) về vấn đề bản quyền. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Lương – Phó Tổng giám đốc VTV cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể nói trước điều gì nhưng có thể khẳng định VTV sẽ nỗ lực hết sức để có bản quyền Euro 2012 phục vụ người hâm mộ cả nước”. Nếu mua được bản quyền, VTV sẽ có trách nhiệm san sẻ với các đài trong nước có nhu cầu, theo đúng chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch.

Trung Ninh