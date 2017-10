Bóng đá sạch lên ngôi

38 bàn thắng ở vòng bảng Sau 12 trận vòng đấu bảng đã có tổng cộng 36 bàn thắng (bảng A 23 bàn và bảng B 15 bàn). Có 3 cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới cùng 3 bàn là Đoàn Quốc Duy Thành (23, Hà Nội T&T), Trần Tấn Tài (20, An Giang) và Võ Lý (8, Thừa Thiên-Huế). Trong số này Võ Lý đã bị loại nên cơ hội cho Duy Thành và Tấn Tài rất lớn. Tuy nhiên, phía sau bộ đôi này còn rất nhiều cầu thủ ghi 2 bàn như Phạm Văn Thành (9, Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Thảo (8, An Giang) cũng đang bám sát. Hiện tại ở giải phong cách, Hà Nội T&T và An Giang đang tạm dẫn đầu, kế đến là Bình Định và TP.HCM. (T.K)