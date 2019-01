Bóng đá Thái Lan giúp V-League 2019 sử dụng công nghệ VAR

Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho hay: “Để hỗ trợ cho công tác trọng tài cũng như là một biện pháp để góp phần nâng cao chất lượng, tính chính xác về kết quả các trận đấu tại V-League, chúng tôi dự kiến sẽ áp dụng VAR ở một số sân như Hà Nội, Bình Dương, Thống Nhất hoặc sẽ chọn một số trận đấu được đánh giá là nóng của một vòng đấu để thực hiện VAR.

Vào cuối mùa giải năm ngoái, tôi cũng nhận được một số câu hỏi về khi nào Việt Nam dùng VAR. Thời điểm đó, bản thân VPF cũng chưa hình dung ra công nghệ này áp dụng thế nào. Nhưng khi chúng tôi sang Thái Lan khảo sát thì thấy Việt Nam có thể áp dụng được công nghệ này với sự hỗ trợ của ban tổ chức Thai Laegue. Ở những trận có VAR sẽ bổ sung 1,2 trợ lý trọng tài”.

Ông Tú cũng nói thêm, về chế độ đãi ngộ cho đội ngũ trọng tài, VPF không thay đổi. Còn về cơ cấu giải thưởng của V-League 2019 dự kiến vẫn giữ nguyên như mùa giải 2019 là vô địch được 3 tỉ đồng, á quân 1,5 tỉ đồng và 750 triệu đồng. Đến thời điểm này, VPF vẫn đang đàm phán nên chưa thể công bố nhà tài trợ chính của các giải. Nhưng đã có nhà tài trợ vật dụng phục vụ công tác tổ chức và thi đấu là công ty Động Lực với giá trị 18 tỉ đồng.

Ông Tú tỏ ra trăn trở khi bản quyền truyền hình V-League vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận lớn cho VPF: “Tại Nhật, bản quyền giải đấu thu được 172 triệu USD, ở Trung Quốc là 250 triệu USD. Còn tại VN, do hợp đồng của VPF khóa cũ ký với Next Media vẫn còn hiệu lực nên chúng tôi chưa thể kiếm nhiều hơn. Mùa 2018, Next Media chuyển cho VPF 1 tỉ đồng tiền bản quyền phát sóng. Tuy nhiên, ở mùa tới, chúng tôi hy vọng sẽ thu được nhiều hơn và đã có đơn vị nước ngoài ngỏ ý muốn mua bản quyền V-League 2019”.

Cũng theo ông Trần Anh Tú, V-League 2019 có một số nét mới như số lượng ngoại binh mỗi CLB được đăng ký và sử dụng trên sân nâng từ 2 lên 3 cầu thủ và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

V-League 2019 sẽ khai mạc ngày 23.2 (kết thúc vào 29.9) với các cặp đấu như sau: SLNA gặp Quảng Nam, Thanh Hóa gặp Becamex Bình Dương (B.BD), TP.HCM gặp Hải Phòng, Nam Định gặp Sài Gòn, Sanna Khánh Hòa BVN gặp HAGL, Đà Nẵng gặp Viettel, Hà Nội gặp Than Quảng Ninh. Trận Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội và B.BD vào ngày 16.2. Giải hạng Nhất vào ngày từ 6.4 đến 28.9. Cúp quốc gia từ 31.3 đến 5.10.

