Bóng đá Việt Nam bổ sung nhân sự với mục tiêu giành vàng AFF Cup

Báo chí châu Á tiếc cho Olympic VN Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC.com) cho rằng, các cầu thủ VN đã chơi lấn lướt trước UAE trong trận tranh hạng 3, nhưng thật tiếc “họ còn thiếu một chút kinh nghiệm và bản lĩnh”. AFC.com cũng cho rằng, trận thua này khá giống như ở trận chung kết giải U.23 châu Á đầu năm nay khi VN thua Uzbekistan 1-2 ở hiệp phụ “vì thể lực bị bào mòn đáng kể”. So với các đối thủ có thể chất và thể hình cao to như UAE hay Uzbekistan, AFC.com viết: “Các cầu thủ VN cần cải thiện thêm sức mạnh và chiều sâu thể lực, cũng như rút tỉa kinh nghiệm quý giá qua kỳ ASIAD lần này thì tương lai gần VN sẽ là đối thủ đáng ngại với bất cứ đội bóng nào ở châu lục”. Trong khi đó, kênh FOX Sports khu vực châu Á thực sự tiếc cho Olympic VN “họ đã chơi tuyệt hay, nhưng may mắn không song hành”. FOX Sports cũng tin tưởng sau ASIAD, tuyển VN với nòng cốt các cầu thủ ở U.23 và Olympic sẽ là ứng viên cho chức vô địch AFF Cup cuối năm nay. Giang Lao