Bóng đá Việt Nam đã thực sự vượt Thái Lan?

Kể từ năm 2017 đến nay, bóng đá VN và bóng đá Thái Lan đã so tài với nhau 10 lần ở các cấp độ đội tuyển. Trong đó VN thắng tới 6 trận, hai đội hòa nhau 3 trận trong khi Thái Lan chỉ thắng được duy nhất 1 trận (tại vòng bảng SEA Games 29). 6 trận thắng của các đội tuyển trẻ VN gồm: U.15 do HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt thắng 4-2 bằng thi đá 11 m tại giải U.15 Đông Nam Á 2017 ở Chonburi (Thái Lan). U.16 VN do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt thắng 5-4 bằng thi đá 11 m tại giải U.16 Nhật Bản ASEAN 2018. U.18 VN do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt thắng 3-1 ở trận tranh hạng ba giải ASEAN Côn Minh 2017 tại Trung Quốc. U.19 VN do HLV Graechen Guiliaum dẫn dắt thắng 1-0 tại chung kết giải U.19 quốc tế ở Nha Trang (Khánh Hòa) cuối tuần qua. U.23 VN do HLV Park Hang-seo dẫn dắt thắng 2-1 tại giải giao hữu M-150 ở Thái Lan cuối năm 2017 và đáng chú ý nhất là thầy Park cũng cùng học trò làm nên chiến thắng hủy diệt 4-0 mới đây của đội tuyển U.23 VN trước U.23 Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á 2020. Hương Thùy