Bóng đá Việt Nam dồn tổng lực cho mục tiêu World Cup

Macau từ chối thi đấu lượt về vòng loại World Cup 2022 vì lo sợ khủng bố. Hôm qua, LĐBĐ Macau (MFA) tuyên bố không đưa tuyển quốc gia đến Sri Lanka đá trận lượt về vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào hôm nay (11.6) do lo ngại an ninh sau các vụ tấn công khủng bố. MFA yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và LĐBĐ Sri Lanka chuyển trận đấu sang địa điểm trung lập để đảm bảo an toàn cho các thành viên tuyển Macau. Trận lượt đi Macau thắng 1-0. Tây Nguyên