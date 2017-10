Bóng đá Việt Nam hẹn ngày trở lại World Cup

Bên lề Trọng Đại cần một cú hích. Lý giải về chiếc băng đội trưởng của Trọng Đại, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đó là sự thống nhất giữa các cầu thủ, nhất là khi Trọng Đại cần một cú hích sau thời gian dài bị chấn thương. Thanh Bình mất cảm giác chân. Hai tiếng đồng hồ sau trận đấu, tiền đạo Đinh Thanh Bình cho biết chân phải anh vẫn bị tê và mất cảm giác. “Khi đó tôi cố đá lắm, nhưng về sau từ đầu gối trở xuống tôi không còn cảm giác gì nữa. Đến giờ vẫn vậy. May là bác sĩ trấn an nên tôi mới yên tâm”, Thanh Bình chia sẻ. Khi rời sân, anh đã khóc vì phải chia tay World Cup quá sớm. HLV Honduras khen Quang Hải. Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlos Tabora của Honduras nói: “Tôi thực sự khen ngợi tinh thần thi đấu mạnh mẽ của U.20 VN. Các cầu thủ VN đã đá trên chân chúng tôi trong nhiều thời điểm. VN là đội bóng có tổ chức tốt và cổ động viên VN quá tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với Quang Hải số 19. Khi cầu thủ này sút kỹ thuật từ xa, tôi đã đứng tim vì tin chắc đó là bàn thắng. May mắn đã cứu thua cho Honduras”. Q.V