Bóng đá xấu lên ngôi

So với các đội bóng khác đang chơi ở V-League, Sông Lam Nghệ An (SLNA) không thực sự nhỉnh hơn về mọi mặt, nhưng việc họ thể hiện sự vượt trội về điểm số (cách biệt 4 điểm so với đội nhì là SHB Đà Nẵng) và khẳng định được sức mạnh là do thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng duy trì được tính ổn định trong thi đấu và có được một lực lượng đồng đều, có chiều sâu. Dàn nội binh SLNA thi đấu đầy máu lửa, còn ngoại binh như Kevin Bryan, Diego Fagan hay Devon Derron có tinh thần mạnh mẽ và chơi với một sức càn lướt cao, nên đội bóng xứ Nghệ luôn kiểm soát được thế trận dù trên sân nhà hay sân khách và biết cách áp đặt lối chơi để giành chiến thắng.

Thế nhưng, SLNA cũng là đội chơi xấu nhất khi dẫn đầu V-League với 5 thẻ đỏ và 38 thẻ vàng trong tổng số 29 thẻ đỏ và 431 thẻ vàng của cả 14 đội trong lượt đi. Trong số này có 4 cầu thủ SLNA dính thẻ đỏ, riêng Nguyễn Hoàng Helio 2 lần dính thẻ đỏ và có đến 17 cầu thủ khác dính thẻ vàng, nhiều nhất như Đình Đồng, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Hồng Việt… Các trận mà SLNA dính thẻ đỏ là trận thắng Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Hòa Phát, HAGL…, trong khi các trận gặp Navibank Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Khatoco Khánh Hòa và Hà Nội T&T đúng ra cũng có vài thẻ đỏ hoặc thẻ vàng nhiều hơn nhưng trọng tài (TT) đã châm chước. Điển hình như pha hậu vệ Âu Văn Hoàn dùng tay bóp cổ Ngô Quốc Vinh (30) mà TT Nguyễn Văn Kiên đứng ngay đó không thổi phạt hay pha bỏ bóng đạp chân hậu vệ Hà Nội T&T của Hoàng Văn Bình mà TT Đào Văn Cường ngó lơ.

Việc dính thẻ nhiều là do trong rất nhiều trận, SLNA đã không ngần ngại sử dụng lối đá va chạm một cách đầy thô bạo hoặc đá xấu từ phía sau để triệt hạ đối phương. Ngoài ra các cầu thủ xứ Nghệ chơi toan tính đến mức tiểu xảo và bày ra những hành vi câu giờ, ăn vạ, tranh cãi với TT hoặc dùng vũ lực với đối phương một cách khó chấp nhận.

Rõ nhất là trong trận thắng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Pleiku ở vòng 13 được trực tiếp trên VTV3, không ít cầu thủ SLNA nắm quần đối phương kéo lại, bỏ bóng đá người từ phía sau, khiêu khích đến mức gây ức chế cho các tiền đạo ngoại HAGL, vào bóng bằng cách bay đá cao chân rất nguy hiểm… nhưng do TT Trần Công Trọng không mạnh tay từ đầu nên những hành vi đó đã được dung túng trong suốt thời gian dài trên sân.



Không đá “máu” không phải SLNA?

Giải thích về việc bị thẻ nhiều, Giám đốc điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm cho rằng: “Chúng tôi không bao giờ chủ trương đá xấu, không có chuyện triệt hạ đối phương bằng cách chơi chém đinh chặt sắt gì đó như báo chí đã nói, nhưng cầu thủ SLNA đã ra trận là rất “máu” và họ luôn chơi bóng với nhiệt huyết rất cao, bất chấp có thể va chạm hư chân nhưng khi có bóng là họ như bị thôi miên lao vào tranh chấp với đối thủ để giành lại bóng. Có thể do vậy nên hay bị phạm lỗi”. Còn việc câu giờ, tiểu xảo, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA khẳng định: “SLNA luôn đủ thực lực và quyết tâm để giành chiến thắng và bảo vệ chiến thắng chứ không có chuyện làm trò trên sân. Một vài hành vi mà mọi người cho rằng SLNA chơi bẩn không phải do ý thức cầu thủ chúng tôi như vậy mà có thể từ những tình huống nhạy cảm trên sân, không kiềm chế được”.

Nhưng sự chống chế này khó thuyết phục người hâm mộ vì hình ảnh mà SLNA để lại trong nhiều trận là không đẹp. Các cầu thủ SLNA tuy chuyên môn tốt nhưng họ cũng đã được trang bị cách chơi khiến cho đối thủ phải chùn chân trước những động tác va chạm hoặc gây áp lực vượt ngoài khuôn khổ. Cách chơi này không chỉ áp dụng trong nước mà ngay cả AFC Cup họ cũng dính những thẻ đỏ từ lối đá thô bạo đó, như Trần Sơn Hà bị thẻ đỏ trận gặp VB (Maldives), Nguyễn Hồng Việt và Trần Tuấn Anh (2 trận gặp TSW của Hồng Kông), vậy thì đó có phải hoàn toàn chỉ do “máu lửa”?

Thế nên SLNA lên ngôi sau lượt đi V-League ít được khán giả khen ngợi như nhiều đội bóng từng vô địch lượt đi trước đây. Thay vào đó họ vẫn để lại nhiều điều tiếng từ phong cách thi đấu khá thô bạo qua số thẻ phạt cũng như hành vi xấu trên sân cỏ.

Ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB HAGL: Đội nào cũng sợ SLNA lên đầu bảng là xứng đáng bởi họ có nhiều cầu thủ tốt và HLV giỏi. Nhưng tôi cực lực lên án lối đá như kiểu “chém đinh chặt sắt” của SLNA. Các cầu thủ SLNA thường xuyên vào bóng bằng gầm giày, rất dễ gây chấn thương cho cầu thủ đối phương, nên đa số cầu thủ đều né mỗi khi tranh bóng. Tôi nói thẳng, đá trên sân Vinh, khó có đội nào thắng được SLNA, bởi cầu thủ của họ khi đá sân nhà càng chơi dữ dằn hơn. Ngay cả Đà Nẵng khi đá sân Vinh còn bị SLNA thắng với tỷ số đến 5-1 ở mùa bóng 2010. Còn ở mùa này, SLNA dù bị đến 5 thẻ đỏ và 38 thẻ vàng nhưng theo tôi, số thẻ này vẫn còn ít bởi trọng tài không dám mạnh tay. Trường hợp ở trận HAGL gặp SLNA, lúc Helio rời sân vì thẻ đỏ, trọng tài đã không dám phạt thẻ vàng thứ 2 với các cầu thủ khác của SLNA vì sợ vỡ trận. Nếu trọng tài kiên quyết hơn, cứng rắn hơn thì tôi nghĩ SLNA sẽ không còn người để đá. Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương: Đá rắn trên mức cần thiết Tôi ngưỡng mộ về tinh thần thi đấu của cầu thủ SLNA, bởi khi vào trận là họ chơi rất quyết tâm, máu lửa. Thế nhưng họ cũng là đội đá rất rắn trên mức cần thiết ở V-League. Tôi muốn nói rằng, cầu thủ khi ra sân cần phải nhận thức rằng họ phải đá vì khán giả, vì sự phát triển của bóng đá VN, chứ không phải cứ ra sân là triệt hạ lẫn nhau. Ở V-League, hễ cầu thủ nào đá hay, đá kỹ thuật thì phải nghỉ dài dài vì chấn thương liên tục bởi bóng đá thường nhuốm màu bạo lực, một phần do cầu thủ chơi xấu trên sân cỏ, rất dễ kích động sự bùng phát bạo lực trên khán đài. Ngoài ra, yếu tố trọng tài cũng rất quan trọng. Tôi hy vọng trọng tài sẽ bắt cứng rắn hơn ở giai đoạn 2, sẵn sàng phạt thẻ đỏ với những trường hợp nào đáng bị nhận, để V-League diễn ra hay và đẹp. Q.H

