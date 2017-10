Trọng tài Phùng Đình Dũng gửi báo cáo lên BTC giải nói ông đã bị một nhân viên bảo vệ sân Long Xuyên lao vào đánh nhưng né được, còn BTC sân thì lại cho rằng ông Dũng không bị hành hung sau trận Hùng Vương An Giang gặp Than Quảng Ninh.

BTC sân nói không, trọng tài nói đánh

Như Thanh Niên đã đưa tin, vì xác định đây là trận đấu rất quan trọng nên Ban Trọng tài (TT) đã cử TT FIFA Phùng Đình Dũng điều khiển. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan mà trận đấu này đã không kết thúc êm đẹp, khi TT Dũng không chỉ bị cầu thủ đội nhà Hùng Vương An Giang (AG) đe dọa mà còn bị nhân viên của BTC sân Long Xuyên tấn công. Không những thế, số đông khán giả quá khích đã bao vây, chửi bới khiến Than Quảng Ninh (T.QN) phải được cảnh sát hộ tống ra về.

Chưa thể nhận định kỹ càng về TT Phùng Đình Dũng do mới chỉ đọc báo cáo giám sát trận đấu và giám sát TT, nhưng Trưởng ban TT Nguyễn Văn Mùi cũng cho biết sơ bộ: “Trận đấu nói trên có chất lượng chuyên môn không cao. 45 phút đầu tiên khá tẻ nhạt tuy đội nhà có bàn thắng trước. Điểm nhấn bắt đầu từ khi T.QN gỡ hòa và dẫn ngược 2-1 ở hiệp 2, một số cầu thủ AG bắt đầu mất bình tĩnh, đá nguy hiểm và phạm nhiều lỗi. TT lúc này có khuynh hướng bắt nhẹ nhàng hơn, không quyết liệt như ban đầu nên dẫn đến việc cả hai đội đều phạm nhiều lỗi, cầu thủ đôi bên đều bị thẻ đỏ. 15 phút cuối, TT không bắt chặt chẽ cho cả AG và T.QN. Trong đó, có tình huống cầu thủ T.QN Vũ Minh Tuấn bị TT rút thẻ vàng nhưng đội nhà cho rằng đáng ra phải thẻ đỏ. Tuy nhiên, việc xác định TT điều hành chính xác hay không, cần phải xem lại băng mới kết luận cụ thể. Ở trận này, TT không vướng vào việc nhận định những tình huống nhạy cảm liên quan đến phạt đền nhưng cũng phải xem lại tất cả những tình huống khác”.

Về chi tiết TT Dũng bị tấn công sau trận đấu, trả lời báo chí ngày hôm qua, HLV Nhan Thiện Nhân của CLB AG khẳng định: “Nhân viên bảo vệ sân Long Xuyên tên Long do bức xúc với TT Dũng nên có lao tới tấn công nhưng chưa hành hung. Ông Dũng đã cố tình triệt hạ AG không biết vì ý đồ gì nên không chỉ bảo vệ Long mà khán giả cũng rất bực bội, ấm ức. Chúng tôi sẽ có hình thức xử lý anh Long. Nhưng tôi xin nhắc lại, anh Long mới chỉ đòi đánh chứ chưa động đến người TT Dũng”.

Ông Nguyễn Văn Mùi phản đối thông tin này: “Ban TT đã nhận được báo cáo của TT Dũng và TT Dũng cho biết đã bị bảo vệ đánh nhưng né được nên cú đánh không trúng người và ngay sau đó, lực lượng bảo vệ vào ngăn cản. Nhưng dù gì thì trách nhiệm cũng hoàn toàn thuộc về BTC sân do đã không đảm bảo được an toàn an ninh trận đấu. Ban TT sẽ kiến nghị lên Ban Kỷ luật cần xử lý nghiêm khắc với BTC sân”.

Lan Phương

