BTC sân Thiên Trường tiếp tục bịa đặt

Công văn tường trình như sau: “Trong trận đấu giữa Nam Định (NĐ) và Đồng Tâm Long An vào ngày 11.4 xảy ra sự cố do hành động khiêu khích của cầu thủ Danny (ĐTLA) dẫn đến tình trạng căng thẳng trên sân. Trong khi sự việc đang diễn ra, lực lượng an ninh và bảo vệ trận đấu thấy một người cầm máy ảnh chạy vào sân để chụp ảnh. Người này không tuân thủ các quy định của ban tổ chức: không mặc áo bib, không đeo thẻ phóng viên và không ngồi trong khu vực dành cho phóng viên theo quy định của BTC. Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu đã yêu cầu người này vào trong phòng thường trực của BTC để làm việc. Do người này có thái độ thiếu hợp tác, lực lượng bảo vệ của trận đấu buộc phải cưỡng chế”.

PV Duy Bùi một lần nữa hết sức phẫn nộ: “Tôi cực lực phản đối sự trơ trẽn của BTC sân. Theo phản xạ nghề nghiệp, khi có sự cố trên sân xảy ra, tôi phải lao vào để chụp. Đó là một hành động bình thường của bất kỳ phóng viên ảnh nào. Nhưng những nhân viên an ninh không mời tôi ra một cách bình thường mà đã xông vào tôi, tìm mọi cách giật máy để xóa ảnh. Hành động của họ rất hung hãn và lời nói vô văn hóa. Cũng theo phản xạ, tôi giữ lại máy ảnh của mình chứ không hề có thái độ gọi là thiếu hợp tác. Gần 10 người đàn ông đã giằng, giật, đẩy tôi rất hung bạo”.

Còn ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch VFF khẳng định: “Bản giải trình của BTC sân có câu “BTC sân cần rút kinh nghiệm sâu sắc và có những hình thức xử lý nghiêm các cá nhân không chấp hành tốt quy định của BTC trận đấu” - đây là câu nói “lập lờ” vì cá nhân nào bị coi không chấp hành tốt, là nhân viên sân hay PV? Nếu BTC sân không nhận thức tốt vấn đề, Ban Kỷ luật VFF sắp tới sẽ họp lần nữa và độc lập xem xét để đưa ra những hình thức xử lý nhất định với BTC sân”.

Lan Phương